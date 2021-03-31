Мэрию Новосибирска эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На электронную почту мэрии Новосибирска поступило сообщение о минировании здания. Сотрудников и посетителей эвакуировали, сообщает "Тайга.инфо".

Пресс-секретарь главы Новосибирска Глеб Черепанов рассказал, что письмо пришло в первой половине дня 31 марта. Правоохранительные органы проводят проверку.

По информации Telegram-канал Mash Siberia, полиция перекрыла центральные станции метро – "Площадь Ленина", "Красный проспект" и "Октябрьская". Полиция также проверяет их на наличие бомб.

Напомним, что 30 марта 16 учебных заведений Барнаула получили электронные письма с информацией о минировании. Такая ситуация возникла в школах № 37, 42, 60, 69, 81, 98, 103 и других.

В результате проверки правоохранители не обнаружили взрывных устройств, сообщения оказались ложными. В части образовательных учреждений занятия начались с третьего урока, в других – со второй смены.