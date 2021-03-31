В России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса для животных

Первую в мире вакцину от коронавируса для животных, разработанную учёными Россельхознадзора, зарегистрировали в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Вакцина против коронавирусной инфекции для плотоядных животных "Карнивак-Ков", разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", – сказал замглавы Россельхознадзора Константин Савенков.

По словам чиновника, массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле 2021 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавирусной инфекции для людей в России достаточно.