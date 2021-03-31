Светофоры на одном из оживлённых перекрёстков Барнаула будут работать по-новому

2 апреля в тестовом режиме изменят режим работы светофоров на пересечениях улицы Солнечная Поляна с Павловским трактом и улицей Энтузиастов. Эти изменения вводят для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности.

Транспортные потоки, которые идут по Солнечной Поляне, разделят по направлениям.

"Также 2 апреля на пересечении улицы Солнечная Поляна и Павловского тракта изменят организацию дорожного движения. По улице Солнечная Поляна при движении от улицы Взлётной из крайней левой полосы разрешат движение прямо и налево", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к изменениям.

Ранее сообщалось, что в Барнауле установят новые камеры контроля перекрестков в местах концентрации ДТП. Комплексы будут фиксировать факты нарушения ПДД, в том числе проезда на красный. Кроме того, по проспектам Ленина и Красноармейскому будут контролировать скорость транспорта.