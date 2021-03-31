Преподавателей АлтГТУ проверили на соответствие профессиональным стандартам

Представители АлтГТУ первыми в Алтайском крае успешно прошли процедуру сертификации и независимой оценки квалификации в системе "Наносертифика – Кадры для инноваций". Магистров и преподавателей проверили на соответствие профессиональным стандартам, утверждённым в сфере наноиндустрии. По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, это позволит вузу обеспечить регион специалистами для высокотехнологичных секторов экономики.

"Независимая оценка квалификации специалистов вызвана необходимостью формирования кадровой инфраструктуры современных предприятий с учётом вызовов отечественной наноиндустрии, быстрым ростом инновационных технологий. Открытый реестр Национального агентства развития квалификаций – это база специалистов, конкурентоспособных в высокотехнологичных секторах экономики, – отмечает ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Так, семь магистров направления подготовки "Материаловедение и технологии материалов", подтвердили своё соответствие требованиям профессионального стандарта "Производство волокнистых наноструктурированных композиционных материалов" по трудовой функции "Совершенствование технологии, механизация и автоматизация производственных процессов".

Подготовку магистров ведут научно-педагогические работники кафедры современных специальных материалов. Шесть из них также подтвердили свои квалификации от специалистов по проведению полного цикла испытаний продукции наноиндустрии (шестой квалификационный уровень) и инженера-технолога производства волокнистых наноструктурированных композиционных материалов (седьмой квалификационный уровень) до руководителя производства волокнистых наноструктурированных композиционных материалов (седьмой квалификационный уровень).

Кроме того, АНО "Наносертифика" предложила аттестовать в качестве технического эксперта совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии по оценке квалификации начальника научного управления АлтГТУ Елену Ананьеву.