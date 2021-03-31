Совет Федерации разрешил Путину вновь баллотироваться на пост главы государства

Совет Федерации провёл пленарное заседание, на котором одобрил закон, дающий право нынешнему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Сенаторы собрались в среду, 31 марта.
Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из них, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, применяется к действующему главе государства без учёта его прежних сроков. Таким образом, норма позволяет Путину занимать должность ещё два срока.
Отметим, что решение сенаторы поддержали единогласно: "за" отдано 150 голосов.
Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о неприкосновенности бывших президентов. Согласно документу, наказывать действующего и бывших глав государства смогут только за тяжкие преступления.
Комментарии
А что могло быть по другому?
Ради этого и был весь этот маскарад с конституцией
о на сайте запрещена фамилия которую нельзя в слух писать)
Кто то сомневался...? Дедушка подыхать будет, но его у власти будут держать кому это выгодно!
Но при этом он за власть не цепляется! История повторяется - снова будут вопли - а мы ничего не знали, думали, что это все на пользу стране, думали что Навальный сам отравился, а Магницкий сам себе назло себя убил...
Визгом либералов удовлетворён, жгите ещё)))
31.03.2021 15:29
- гость -
Все любители по жестче вроде тебя, всегда думают что визжать будет кто-то, но не они. Прозрение для этих идиотов наступает когда их везут уже к месту отбывания наказания, но визгов их уже никто не услышит.
20 лет неограниченной власти... Любой чел свихнётся... Он без неё жить не может и стал наркоманом... И ведь был всего-то заштатным майором КГБ...Ну а Совет Федерации это сборище дементных уродов другого от них не ждали
Пеньковый
31.03.2021 15:41
АБОРИГЕН, ты сейчас это произнес, как тот Сильвер из "Острова сокровищ", помнишь?"-А через час, те из вас кто останется в живых, будут завидовать мертвым!"(голосом Джигарханяна.)))
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь...
31.03.2021 15:41
АБОРИГЕН
31.03.2021 15:29
- гость -
Все любители по жестче вроде тебя, всегда думают что визжать будет кто-то, но не они. Прозрение для этих идиотов наступает когда их везут уже к месту отбывания наказания, но визгов их уже никто не услышит.
Можешь успокоиться, за твоего любимого сисястого народ не проголосует, да и ходор гражданскую войну не запустит. А что, тебе заграница выдала парабелум?
Вот интересно, если война, что будешь делать, поезда в тылу под откос пускать? Вряд ли. Скорее в конц лагере в газовую камеру двери закрывать будешь. Как ваши, подобные, уже говорят, что это была просто дез инфекция
сами себя сгноят по итогу, тк так будет не всегда
Ну всё. Теперь заживём!
"за" отдано 150 голосов.