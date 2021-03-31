Совет Федерации разрешил Путину вновь баллотироваться на пост главы государства

Совет Федерации провёл пленарное заседание, на котором одобрил закон, дающий право нынешнему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Сенаторы собрались в среду, 31 марта.

Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из них, ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост президента, применяется к действующему главе государства без учёта его прежних сроков. Таким образом, норма позволяет Путину занимать должность ещё два срока.

Отметим, что решение сенаторы поддержали единогласно: "за" отдано 150 голосов.

Напомним, в декабре 2020 года Госдума приняла законопроект о неприкосновенности бывших президентов. Согласно документу, наказывать действующего и бывших глав государства смогут только за тяжкие преступления.