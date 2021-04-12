Межпланетный туризм и освоение Марса: что космос приготовил человечеству в будущем

12 апреля 1961 года впервые в мире на земную орбиту вывели корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Его пилотировал лётчик Юрий Гагарин. С инициативой учредить День космонавтики в Советском Союзе выступил дублёр первого космонавта Земли – Герман Титов. Первоначально эта памятная дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году, а уже в 1968 году Международная авиационная федерация приняла решение утвердить 12 апреля как Всемирный день авиации и космонавтики. За годы, прошедшие со дня первого полёта Юрия Гагарина, на орбите Земли побывали свыше 550 человек более чем из 40 стран мира. Однако человечество не собирается останавливаться на достигнутом. В последние десятилетие в мир авиации и ракетостроения пришли частные компании, многие из которых намерены предложить обычным людям (а не профессиональным лётчикам и космонавтам) полёты в космос и не только. О том, какие технологические чудеса ожидают нас в будущем и как они способны изменить нашу жизнь, в материале amic.ru.

Virgin Galactic

Сегодня перспектива путешествий в космос на кораблях частных компаний представляется вполне реальной. Пассажиры компании Virgin Galactic не будут кружить вокруг Земли, как космонавты на борту МКС, но смогут провести несколько минут в невесомости и увидеть изогнутый горизонт Земли на фоне черноты космоса. На сегодняшний день более 600 человек уже забронировали полёт стоимостью 250 000 долларов за место.

Флот компании насчитывает две категории воздушных судов – Unity и Imagine. Двухпилотные корабли рассчитаны на шесть мест. Космические самолёты предназначены для взлёта с огромного судна-носителя, который сбрасывает их на высоте около 15 километров. В этот момент загорается бортовой реактивный двигатель, и аппарат уже самостоятельно взмывает в суборбитальное пространство. По разным оценкам, максимальная высота полёта составляет 135-320 км.

Основатель Virgin Galactic – небезызвестный бизнесмен Ричард Брэнсон. Примечательно, что на мысль заняться космическим туризмом его натолкнул Михаил Горбачёв. Однажды миллионеру позвонил посол СССР в Лондоне и передал предложение генерального секретаря стать первым туристом в космосе. Главными условиями были полтора года обучения в Звёздном городке под Москвой и 50 млн долларов. Брэнсону сумма показалась слишком большой и он отказался.

Спустя 25 лет миллиардер пожалел об этом. Он поинтересовался у друзей и знакомых, полетели бы они в космос, если бы у них был обратный билет. И 95% опрошенных ответили утвердительно. Такая реакция, видимо, вдохновила бизнесмена, и в 2004 году Брэнсон приступил к освоению космоса, зарегистрировав компанию Virgin Galactic.

Компания планирует запустить туристические полёты уже в начале 2022 года – почти по 400 ежегодно. Количество запусков составит до трёх в день. Купить билет в космос можно уже сейчас и здесь.

SpaceX

Больше 50 лет назад человечество не представляло, что освоение космоса возможно. Больше 10 лет назад люди не поверили бы, что осваивать космос будет частная компания. Однако сегодня каждый второй россиянин знает имя Илона Маска – основателя ракетного производителя SpaceX, который задался целью отправить человека на Марс.

Компания была основана в 2002 году. Первой разработкой, к которой приступила SpaceX, стало семейство ракет Falcon ("Сокол"), названное так в честь знаменитого корабля Millennium Falcon ("Тысячелетний сокол") из "Звёздных войн". Уже в 2006 году компания приступила к тестовым запускам Falcon 1, а в 2010 успешно стартовала ракета-носитель Falcon 9 (её особенность в том, что первую ступень можно использовать повторно; после отстыковки она самостоятельно возвращается на Землю). Плюсом такого решения стало значительное снижение стоимости запуска – на 70%, что делает полёты в космос более доступными.

Ещё одна яркая веха в истории SpaceX – запуск первого частного грузового корабля Dragon. Это единственный в мире действующий "грузовик", способный возвращаться на Землю. Корабль уже доставил на МКС двух американцев. Для США это стало первым пилотируемым запуском за девять лет. Прежде, с момента закрытия программы Space Shuttle в 2011 году, астронавтов на МКС доставляли на российских кораблях "Союз".

Цели Space X очень амбициозны. Компания планирует развивать многоразовые носители, а также разработать и построить сверхтяжёлую ракету РН Falcon Heavy. Кроме того, Space X не отказывается от планов по колонизации Марса, которым должна предшествовать экспедиция на Красную планету с экипажем на борту корабля. В 2012 году Илон Маск заявил, что трудится над тем, чтобы к 2029 году полёт на Марс для семьи стоил примерно полмиллиона долларов.

Компания SpaceX планирует организовывать и чисто коммерческие полёты в космос. По предварительным оценкам, визит на орбиту обойдётся желающим примерно в 35 тысяч долларов за ночь. По словам предпринимателя Ричарда Гэрриота, это существенный шаг к формированию более доступного рынка космического туризма, и дело не только в ценовой доступности. Раньше добиться разрешения на полёт было практически нереально, отмечает бизнесмен. В 2008 Гэрриот заплатил 30 млн долларов за двухнедельное пребывание на МКС. Договор со SpaceX уже подписала компания Space Adventures, которая получит четыре места на корабле при первом полёте, открытом для космических туристов.

По словам Илона Маска, сначала колонисты Марса будут жить под стеклянными куполами. Однако в конечном итоге планету терраформируют для поддержания жизни как на Земле. Терраформирование – процесс создания климата, максимально похожего на земной. Бизнесмен полагает, что в прошлом на Красной планете была более плотная атмосфера и текли водяные реки. Маск согласен с теми учёными, которые считают возможным вернуть Марс в его прежнее состояние. Тогда планета станет пригодной для земледелия без парников и жизни хотя бы примитивных микроорганизмов.

Сверхзвуковые пассажирские самолёты

Перелёт из Лондона в Нью-Йорк за пару часов скоро может стать вполне реальным. Проекты сверхзвуковых авиалайнеров начали активно разрабатывать по всему миру. Производители воздушных судов обещают, что скоро люди снова смогут летать на сверхзвуке.

Boom Overture

Компания Boom Supersonic разрабатывает лайнер Overture. Это первый гражданский сверхзвуковой самолёт со времен Ту-144 и "Конкорда", а также – новый виток в истории массовых путешествий со скоростью быстрее звука. Когда в 2016 году Boom Supersonic впервые представила планы по созданию такого самолёта, мало кто думал, что компания сможет зайти так далеко. Однако благодаря инвестициям венчурных фондов и Japan Airlines Boom уже представили полностью в собранном виде демонстратор самолёта в масштабе 1/3.

В компании Boom Supersonic уверены, что на мировом рынке пассажирских авиаперевозок есть довольно большая ниша для нового поколения сверхзвуковых самолётов. Благодаря современным технологиям эти лайнеры можно сделать достаточно экономичными, так что полёт обойдётся пассажиру не дороже сегодняшнего билета в бизнес-классе на дальнемагистральном рейсе.

К тому же Overture будет приблизительно на четверть меньше своего предшественника. Новый сверхзвуковой лайнер рассчитан не на 100 пассажиров, как "Конкорд", а максимум на 75. Длина авиалайнера – 51,8 метра вместо 62, размах крыльев составит 18,2 метра против 25,5 метра. Создатели Overture надеются, что более компактный самолёт позволить минимизировать громкость звукового удара, неизбежно возникающего, когда преодолевается скорость звука, и это существенно расширит возможности применения нового лайнера. Ведь "Конкорду" разрешали развивать сверхзвуковую скорость только над океанами.

Aerion AS2

Компания Aerion готовит к выпуску бизнес-джет AS2, который сможет доставить 8-12 пассажиров из Нью-Йорка в Лондон за 4,5 часа. Расчётная скорость сверхзвукового объекта составляет 1,4 Маха или около 1600 км/ч. По мнению руководителей фирмы, новая сверхзвуковая эра начнётся уже в ближайшие годы. Остановившись на варианте сверхзвукового бизнес-джета, компания уверена, что стоимость 120 млн долларов за экземпляр вполне приемлема для бизнесменов, которые ценят своё время.

"То, что мы пытаемся сделать, очень отличается от прошлого. "Конкорд" был блестящим механизмом, благородным экспериментом, но он создавал слишком много выбросов в окружающую среду, слишком много шума в наших сообществах и был слишком дорогим в эксплуатации. Мир не может ждать до 2050 года, чтобы стать углеродно-нейтральным. Мы должны сделать это сегодня", – заявил Том Вайс, председатель, президент и генеральный директор Aerion Corporation.

Первый полёт AS2 намечен на 2024 год, а полномасштабная коммерческая эксплуатация – на 2026 год.