Почти 100 млн рублей направят на организацию зелёной зоны в Барнауле

В Барнауле организуют многофункциональную зелёную зону по улице Герцена до пересечения с улицей Белинского. На благоустройство этого объекта направят 99 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.

Проект предусматривает сохранение сложившейся планировки сквера. Общая ширина центральной аллеи составит от 3 до 4,7 метра, что позволит разместить уличную мебель и освещение. На аллее сделают два вида покрытий – асфальтобетонное и плиточное. На пути движения пешеходов обустроят пандусы. Кроме того, территорию аллеи оборудуют девятью камерами видеонаблюдения. В ведомстве подчеркнули, что сохранят зелёные насаждения аллеи в посёлке Южном, говорится в сообщении.

К существующим деревьям высадят более полутысячи саженцев. В вечернее время обновлённую зелёную зону будут освещать 156 светильников. Также на территории установят 122 малые архитектурные формы, две детские площадки, две перголы, девять игровых и три спортивных комплекса.

Закончить работы планируют до конца 2021 года.