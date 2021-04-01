Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности

Совфед на заседании 31 марта одобрил закон о просветительской деятельности. Изменения внесут в закон "Об образовании РФ".

Согласно документу, федеральные органы в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке сказано, что это позволит не допустить "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".

Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".

Вступить в силу закон должен с 1 июня 2021 года, сообщает РИА Новости.