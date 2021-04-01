Совет Федерации одобрил закон о просветительской деятельности

Совфед на заседании 31 марта одобрил закон о просветительской деятельности. Изменения внесут в закон "Об образовании РФ".
Согласно документу, федеральные органы в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке сказано, что это позволит не допустить "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс".
Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".
Вступить в силу закон должен с 1 июня 2021 года, сообщает РИА Новости.
Комментарии
Суровые годы уходят
Борьбы за свободу страны!
За ними другие приходят
Они будут тоже трудны... ©
"Документ также запрещает использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов".
Таким образом очередное закручивание гаек! И если вы скажете, например, что танк Тигр, или автомобиль Мерседес лучше российских аналогов - то вас запретят!!!
...посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях...
---------
Остаётся только выяснить кто владеет достоверной, а кто не достоверной информацией?
Или это и есть самая изюминка данного закона?
Теперь товарищ Песков с телевизора нам будет говорить что правда, а что нет...
это позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс"
неуж-то бакалавриат и магистратуру отменят, а следом за ними и болонскую систему...
1.04.2021 08:18
- гость -
Остаётся только выяснить кто владеет достоверной, а кто не достоверной информацией?
а о достоверной информациии в новости не говорится )))
"...в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических [...] ТРАДИЦИЯХ народов".
кстати о традициях
Почему я как композитор-оперник тяготею к классике? Это у меня с детства.
В детстве я очень любил играть в классики.
Э-э, ребенком я любил пить чай, естественно, с пирожным, и лучше всего с безе.
Отсюда сублимация ассоциаций детства тяготение к Чайковскому, к Бизе, и так далее, и тому подобное, и так далее...
Как сказал классик, надо брать музыку у народа, и только обрабатывать её.
Так я и делаю.
Поэтому, когда сегодня берёшь у композитора — это, собственно говоря, берёшь у народа,
берёшь у народа — берёшь у себя, и главное, чтобы музыка была твоя, и кто говорит "плагиат", я говорю "ТРАДИЦИЯ".