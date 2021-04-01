И плюс, и минус. О погоде в Алтайском крае 1 апреля

День без осадков обещают в Алтайском крае 1 апреля. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов.

Как сообщают в краевом Гидрометцентре, дневная температура составит от -3 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с.