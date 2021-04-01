"Новые люди" призвали полностью убрать трансжиры из школьного питания

Число россиян, страдающих ожирением, приближается к американским показателям. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания, сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. Активисты разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

Федеральный закон "О закупках" ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками. "В результате повара вынуждены "добивать" калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта "Здоровое питание – детям" Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия".

Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подтвердил, что качество питания ребёнка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.

Существенно повысить качество жизни россиян поможет комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой. Для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара.

Из меню столовых предлагают убрать блюда с высоким содержанием сахара, заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, можно добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть замену коровьего молока для тех, кто не переносит лактозу, – растительным или миндальным молоком.

"Новые люди" уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт господдержки местных производителей. Ещё одно новшество – организация питания в формате "шведских столов", где представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане.

"Сегодняшнее неправильное питание в школьных столовых может привести к серьёзным последствиям лет через 30-40. Ожирение, диабет – очень многие болезни связаны с качеством употребляемой пищи. "Новые люди" заботятся о будущем поколении, мыслят на долгосрочную перспективу. Поэтому мы предлагаем уже сейчас заняться проверкой качества питания в школьных столовых. Привлечь к этой работе врачей, специалистов и, разумеется, родителей. Вместе сформулировать конкретные предложения, а затем поднять проблему на государственном уровне", – рассказывает о планах секретарь Алтайского реготделения партии Максим Товолошкин.