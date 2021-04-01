Терапевт назвала ещё одно последствие пандемии для россиян

Россияне стали хуже засыпать во время пандемии коронавируса. Об этом заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"У нас есть информация о структуре сна по данным опроса. И во время пандемии эта структура изменилась", – рассказала специалист.
При этом люди сохранили привычку рано вставать, отметила Драпкина в разговоре с РИА Новости. Отдельно специалист обратила внимание, что во время пандемии сильно снизилась физическая активность россиян, но вместе с тем возросла и потребность в онлайн-тренировках.
Напомним, что ранее экономист Бранко Миланович назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для всего мира: увеличение доли сотрудников на удалёнке, обострение конфликта между США и Китаем и изменение медицинской сферы.
Комментарии
А почему стали хуже засыпать? Из-за тревожных мыслей?
ничеподобного, за год три раза переболела, ложусь в 8 вечера сплю до 6-ти, яки младенец