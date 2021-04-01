Избивал и оскорблял. Барнаульца осудили за истязания шестилетней падчерицы

24-летнего жителя Барнаула признали виновным в истязании своей падчерицы. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия и суда, осуждённый проживал с молодой женщиной, которая воспитывала двух несовершеннолетних детей. Испытывая личные неприязненные отношения, с февраля 2020 года мужчина стал практически ежедневно истязать шестилетнюю дочь сожительницы", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина заставлял ребёнка стоять посреди комнаты не двигаясь, избивал мокрым полотенцем и оскорблял. Чтобы скрыть следы, он запугивал девочку и её брата, чтобы они ничего не рассказывали матери. В июле прошлого года злоумышленник в очередной раз избил ребёнка, сломав ей нос, а сожительнице заявил, что малышка упала на улице. Дети рассказали матери об издевательствах только после того, как она выгнала сожителя из дома.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трём годам шести месяцам колонии.

Ранее сообщалось, что в Заринске осудят местного 41-летнего жителя, который истязал свою 14-летнюю дочь. По версии следствия, в 2019 году мужчина регулярно избивал девочку. В качестве причины для наказания он использовал малозначительные поводы, вроде плохих оценок в школе или пропуска занятий, а одним из инструментов воспитания был электрический провод от бытовой техники.