Диетолог рассказала о рисках несбалансированных диет

Несбалансированные диеты могут быть опасны. О рисках такого питания рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По её словам, лучше не придерживаться экстремального похудения и не следовать "модным" диетам, поскольку это вредно. Это связано с тем, что несбалансированные диеты могут снизить иммунитет и устойчивость к заболеваниям.

Здоровое оптимальное питание и умеренные занятия физкультурой, напротив, помогут привести массу тела в норму. Пусть это будет и медленнее, но точно полезнее для здоровья, заключила Стародубова.

Ранее Антонина Стародубова раскрыла дневную норму кофе. По её словам, хоть чёткого запрета и не существует, больше двух чашек в день пить всё же не стоит.