Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за учений с "Ярсами"

Во второй половине дня 1 апреля в Алтайском крае перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.

С 16:40 до 19:40 нельзя будет проехать от райцентра Косиха до границы Первомайского и Косихинского района, а также рядом с н.п. Озёрки в Тальменском районе.

Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее планировать пути объезда.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетный полк ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в тёмное время суток.