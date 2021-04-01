Чуйский тракт перекроют в Алтайском крае из-за учений с "Ярсами"

Во второй половине дня 1 апреля в Алтайском крае перекроют два участка Чуйского тракта из-за движения военных колонн. Об этом сообщили amic.ru в региональной ГИБДД.
С 16:40 до 19:40 нельзя будет проехать от райцентра Косиха до границы Первомайского и Косихинского района, а также рядом с н.п. Озёрки в Тальменском районе.
Водителей призывают с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и по возможности заранее планировать пути объезда.
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетный полк ПГРК "Ярс" Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в тёмное время суток.
Комментарии
Начнется война перекопают диверсанты "чуйку" и всё...
> 1.04.2021 10:01
> - гость -
тогда будет всё равно, от куда им стартовать, хоть из лесо-полосы