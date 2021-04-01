Эксперт рассказал, что удалить с телефона, когда недостаточно памяти

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что хранится ненужного в памяти телефона. Её слова приводит ИА "Прайм".
Специалист отметила, что даже после удаления всех лишних файлов и приложений, когда телефон уже кажется абсолютно "чистым", памяти всё равно может быть очень мало. Это значит, что много места в системе занял кэш, который создают приложения при работе. Чтобы от него избавиться, в каждом приложении есть специальная опция – "почистить кэш".
Владельцам iPhone при этом стоит убедиться, что удалённые файлы не сохранились где-то ещё.
"Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удалённые файлы его телефон хранит в папке "недавно удалённые", так что они продолжают занимать место", – заключила Ильичева.
Ранее директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов рассказал, когда нужно удалить приложение Facebook со смартфона.
Комментарии
Ну для начала нада удалить то обязательное ПО которое обязали ставить на новые устройства! Причём сразу даже если с памятью всё ок!
скрытая реклама огрызков?
Везде начали рекламировать. особенно на фоне выхода новых сяоми.продажи видать совсем упали. Ведь огрызок стал реальным огрызком, давно уже проигрывающий и по характеристикам и по цене. Плюс только, разве что, в немнго стабильнее системе. Но опять же за счет отставания в инновациях. Старье.
1.04.2021 09:26
krash
Кому они проигрывают? Дурацким навороченым моделям за 60 и больше тысяч, в которых половину наворотов никто не использует или просто не умеет ими пользоваться?
1.04.2021 09:20
- гость -
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