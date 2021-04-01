Эксперт рассказал, что удалить с телефона, когда недостаточно памяти

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что хранится ненужного в памяти телефона. Её слова приводит ИА "Прайм".

Специалист отметила, что даже после удаления всех лишних файлов и приложений, когда телефон уже кажется абсолютно "чистым", памяти всё равно может быть очень мало. Это значит, что много места в системе занял кэш, который создают приложения при работе. Чтобы от него избавиться, в каждом приложении есть специальная опция – "почистить кэш".

Владельцам iPhone при этом стоит убедиться, что удалённые файлы не сохранились где-то ещё.

"Например, далеко не каждый владелец iPhone знает, что удалённые файлы его телефон хранит в папке "недавно удалённые", так что они продолжают занимать место", – заключила Ильичева.

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