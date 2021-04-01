В Минздраве считают, что привитым от ковида в дальнейшем потребуется ревакцинация

Привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется повторная вакцинация, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.
"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", – заявил глава Минздрава.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно вакцины от коронавируса. По его словам, в стране в общей сложности развернули девять производственных площадок разных типов вакцин, комплекс с этой задачей справляется.
По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев COVID-19, скончались свыше 98 тысяч пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 8275 заболевших.
Комментарии
клондайк просто))
Но ведь с самого начала и говорили, что прививка так-то не на всю жизнь, а на полгода-год?
"Спутник" ориентировочно должен действовать в течение 2-х лет.
Гадаем по звёздам на какой срок хватает вакцины, и спасает ли она от заражения. Вот суть работы минздрава и его главы. А мы тут от нашего Попова чего-то более дельного хотим
Тогда может получиться, что это будет круглогодичный непрерывный поток вакцинирующихся. Ведь к тому времени, как последние подтянутся, у первых срок действия уже истечёт...
1.04.2021 10:51
- гость -
клондайк просто))
Точно)
Так бесплатно же
Тут по первому разу еще лет 5 будут вакцинировать и то всех не вакцинируют
А кто хочет по третьему пройдет. И по десятому. Бесплатно
1.04.2021 10:59
- гость -
Каких 2 года ? Вы о чем? Ни к каким ОРВИ, к коим относится и ковид , иммунитет не сохраняется длительное время. Об этом уже миллион раз вам писали. И тут не важно каким способом вы этот иммунитет приобретали, переболели или вакцинировались.
Никогда организм не хранит не нужные ему антитела, только когда борется с вирусом! Как только организм поборол вирус, выработка антител прекращается, и эти антитела постепенно исчезают за ненадобностью.
Вы же не ждете, что переболев насморком, 2 года потом не заболеете? С ковидом тоже самое.
1.04.2021 11:30
- гость -
Ни к каким ОРВИ, к коим относится и ковид , иммунитет не сохраняется длительное время.
Против ОРВИ никакие вакцины не ставят. Исключение - грипп.
1.04.2021 11:35
- гость -
Все верно! потому что смысла никакого нет! От гриппа ставят потому, что это сезонное заболевание, а не круглогодичное. И то угадать не могут, какой штамм пойдет , пальцем в небо. Ставят для той же цели, чтоб потом столкнувшись с вирусом гриппа , организм знал как бороться( конечно, если со штаммом угадают).
Ковид- это тоже сезонное заболевание, об этом уже не раз было сказано. Многим это было понятно еще в прошлом году.