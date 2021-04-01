В Минздраве считают, что привитым от ковида в дальнейшем потребуется ревакцинация

Привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется повторная вакцинация, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

"Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Всё будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается", – заявил глава Минздрава.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что в России достаточно вакцины от коронавируса. По его словам, в стране в общей сложности развернули девять производственных площадок разных типов вакцин, комплекс с этой задачей справляется.

По данным федерального оперштаба, с начала пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев COVID-19, скончались свыше 98 тысяч пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 8275 заболевших.