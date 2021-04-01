14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

14 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2708.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 99 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 236 человек. Выздоровели 42 298 человек (+100 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 28, Бийск – 14, Рубцовск – 13, Калманский район – 7, Яровое, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Егорьевский район – 4, Табунский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский район – по 2 заболевших, Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный район, Родинский, Романовский, Топчихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 260 пациентов, из них 93 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 490 коек.