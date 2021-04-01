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Новости

Банк выплатит 300 тысяч рублей штрафа за СМС жителю Алтайского края

, ИА "Амител"
Абонент пожаловался, что не давал согласия на получение рекламы
Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net

АО "Почта Банк" оштрафовали на 300 тысяч рублей за рекламную рассылку без согласия абонента. Соответствующее постановление вынесло УФАС по Алтайскому краю. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Проверку проводили в связи с жалобой жителя региона, которому пришло СМС-сообщение от абонента Pochtabank с предложением оформить кредитную карту.

"В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие от заявителя на получение рекламных рассылок. АО "Почта Банк" признан нарушившим статью 18 Федерального закона "О рекламе", запрещающую распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим финансовой организации выдано предписание с требованием исключить маркетинговую рассылку на номер абонента.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2021 12:00
Александр

По всей видимости житель региона не из простых смертных.

1.04.2021 12:06
- гость -

Звонят со всех банков с такими предложениями почти через день.
На почту шлют разное....
Где берут данные вообще неизвестно, ведь согласия я не давал.
А привлечь их к штрафу ну сомневаюсь что получится.

1.04.2021 12:10
- гость -

так штраф в казну, а не тому, кто в суд пошел

1.04.2021 12:14
- гость -

Как с билайном, которые заваливают пенсионеров СМС-ками с подключением платных услуг?

1.04.2021 12:28
- гость -

весь апрель никому не верь!!! )))

1.04.2021 12:57
Зануда

сегодня врушкин день

1.04.2021 14:19
Павсекакий

т.е. государство из рук вон плохо хранит ваши персональные данные и в итоге абонентам -СМС-ки, банку - штраф, а бабло всё равно государству.
Гениально, шеф!

1.04.2021 14:39
- гость -

Штраф Почтабанк в казну государства заплатит а не жителю Алтайского края, так что, Александр 12:00, не подпрыгивайте сильно))

1.04.2021 15:05
- гость -

1.04.2021 14:19
Павсекакий

у тебя везде государство виновато? в дерьмо наступишь - тоже? Штраф на тебя же, инвалида, и потратят

1.04.2021 15:51
Обыватель

А куда жаловаться? Меня звонки одолели уже от банков.

1.04.2021 15:59
Павсекакий

"у тебя везде государство виновато"
----
Давай по существу тролль, у кого постоянно происходят утечки персональных данных граждан РФ? У меня или у государства? А кто получит 300 тыс. штрафа?
Вот пообщался с тобой, как в дерьмо наступил, и даже тут вина государства, потому что оно тратит на вас деньги налогоплательщиков, чтобы вы тут в интернетах за путина и едро топили.

1.04.2021 16:24
- гость -

У меня телефон записывает все разговоры.
Уже накопилось около 50 звонков от банков, магазинов, клиник, всяких санлайтов (надеюсь, они уже закрылись, наконец-то).
Часть от организаций с кем работаю (один только альфа-банк по 5 раз в месяц звонит, но у меня у них карта с нулевыми движениями), часть от тех с кем не работал.
То ли подать в суд, с 10-20 компаний по 300 тысяч было бы неплохо.
Я по работе принимаю звонки со всех входящих (это могут быть новые клиенты), поэтому не ставлю блокировщики рекламных звонков.
Но утомили. Иной раз по 5 звонков роботов в день. Они крадут мое время.

1.04.2021 16:55
- гость -

1.04.2021 16:24
- гость -

Ну дак звони им в ответку и предлагай то зачем тебе звонят клиенты....

1.04.2021 18:00
- гость -

Как с билайном, которые заваливают пенсионеров СМС-ками с подключением платных услуг?

А потом фиг найдешь, как отключить.

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