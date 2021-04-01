Банк выплатит 300 тысяч рублей штрафа за СМС жителю Алтайского края

АО "Почта Банк" оштрафовали на 300 тысяч рублей за рекламную рассылку без согласия абонента. Соответствующее постановление вынесло УФАС по Алтайскому краю. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Проверку проводили в связи с жалобой жителя региона, которому пришло СМС-сообщение от абонента Pochtabank с предложением оформить кредитную карту.

"В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие от заявителя на получение рекламных рассылок. АО "Почта Банк" признан нарушившим статью 18 Федерального закона "О рекламе", запрещающую распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента", – уточнили в ведомстве.

В связи с этим финансовой организации выдано предписание с требованием исключить маркетинговую рассылку на номер абонента.