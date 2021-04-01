Диетолог назвала оптимальную температуру питьевой воды

Диетолог Екатерина Александрова назвала оптимальную температуру воды для питья, пишет "Звезда".

По словам специалиста, если нужно потратить больше калорий, тогда будет уместна холодная вода: организм будет их расходовать на разогрев. Если же водой просто запивается еда, то в таком случае холодная вода будет загущать жиры и усложнять пищеварение, особенно в случае жирной мясной пищи.

Ранее диетолог Антонина Стародубова раскрыла дневную норму кофе. По её словам, хоть чёткого запрета и не существует, больше двух чашек в день пить всё же не стоит. При этом желательно, чтобы кофе был не крепким или разбавлялся молоком.