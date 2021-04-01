Весенних цветов нежность. В Японии распустилась сакура

Если весна в Сибирь приходит очень неохотно, то в Японии она уже вовсю цветёт. Причём так рано в стране восходящего солнца этого не случалось 1200 лет, пишет SkyNews. Обычно пик расцвета сакуры приходился на середину апреля, в этом же году цветы полностью раскрылись уже в конце марта. Учёные объясняют это изменением климата (может, это объясняет и холода у нас). Из-за пандемии традиционное любование цветами – "ханами" – и пикники под деревьями были отменены, поэтому японцы просто гуляют и делятся красотой в соцсетях. А мы решили поделиться ею с вами.