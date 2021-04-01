Пятница, 2 Апрель, 03:38

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,81
€ 88,95
-4°


4554264 +9169
Обь
-3см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка мэра Бийска Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Чтение с улыбкой: семь смешных книг к первому апреля и не только

, ИА "Амител"
"Читай-город" составил подборку литературы, которая точно поднимет вам настроение

Слышали выражение, что смех продлевает жизнь? Это не просто фигура речи. В первый день апреля, праздник розыгрышей и веселья, amic.ru и сеть магазинов "Читай-город" напомнят вам, почему смеяться – это не просто здорово, но и полезно.

Во-первых, при смехе вы задействуете мышцы лица, шеи, гортани и груди – это помогает им оставаться в тонусе, что, в свою очередь, укрепляет овал лица.

Во-вторых, в процессе искреннего хохота также работают мышцы пресса и спины: небольшая, но очень приятная тренировка. 

В-третьих, открытие и изучение зеркальных нейронов доказывает, что эмоции заразительны. Фраза "поделись улыбкою своей – и она к тебе не раз ещё вернётся" действительно работает: смехом и хорошим настроением мы можем напрямую влиять на атмосферу в обществе и улучшать микроклимат любого коллектива.

А чтобы поводов улыбнуться было больше, "Читай-город" подготовил семь отличных книг с интересным юмором. 

"Без дураков" 

"Вадим Викторович был не глуп, но мыслями своими сильно прерывист и перескакивал с одной на другую, как блоха, пытаясь найти самую главную, и терял в этих поисках и все второстепенные", – цитата из книги.

Новая книга Максима Шарапова "Без дураков" – это сборник наблюдений автора за окружающим его миром. Подарит читателю разные эмоции: будет над чем задуматься, погрустить, задаться вопросами и, конечно, посмеяться от души. В этой книге всё как в жизни, и без дураков не обходится. 

"Непосредственный человек" 

"Я был убеждён (и остаюсь при этом убеждении), что два любящих друг друга человека вовсе не обязаны разделять на двоих все мечты и устремления, но кошмары-то у них должны быть общие", – цитата из книги.

Заведующий кафедрой английской литературы живёт самой обыкновенной жизнью. Но только до тех пор, пока его жизнью не заинтересуется остроумный и крайне наблюдательный писатель Ричард Руссо. Тогда появляются гомерически смешные образы, в человеческой природе обнаруживается масса уникальных особенностей, а рядовой колледж в Пенсильвании становится полон приключений. "Непосредственный человек" – это испытания и катастрофы, роковые красотки, драки с коллегами, забастовка организма и даже казнь гуся. Впрочем, хорошим людям и приятным событиям место в ней тоже найдётся.

"Понаехавшая"

"В женский разговор он не встревал принципиально, берёг нервную систему", – цитата из книги.

История покорения столицы провинциальной героиней может быть написана в разных жанрах, но Наринэ Абгарян удалось рассказать её с теплотой и искренней любовью. Даже неизбежные неудачи вызывают желание улыбнуться и понимающе кивнуть, тем более что уже на следующей странице ситуация меняется к лучшему. Это смешные, странные, свободные и непредсказуемые истории из лихих девяностых. Одна обычная "понаехавшая" и большой город Москва, в котором что ни день, то приключения.

"БеспринцЫпные чтения. От А до Ч" 

"Выпускник музыкальной школы взял инструмент и сыграл... Так сыграл, что весь шумящий поток людей застыл, как Нева зимой. Варя смотрела на замерших людей и понимала: её папа волшебник. Настоящий", – цитата из книги.

"БеспринцЫпные чтения" – это необычный литературно-театральный перформанс, который состоялся уже более сотни раз. Рассказы знаменитых авторов звучали в исполнении Константина Хабенского, Ингеборги Дапкунайте, Данилы Козловского, Сергея Гармаша и других не менее известных людей. Самые яркие и запоминающиеся представлены в сборнике "БеспринцЫпные чтения. От А до Ч" от Наринэ Абгарян и Александра Боровского. Это книга, которая заговорит с вами десятком разных голосов и, скорее всего, улучшит настроение.

"Ковыряясь в мёртвой лягушке: мастер-классы от королей комедийной поп-культуры" 

"Я не эксперт в сфере юмора. Я не думаю, что хоть кто-то может себя так назвать. Если тебя что-то смешит, то это хорошая шутка. Но если я в чём-то в жизни уверен, так это в том, что мы живём в Золотой век комедии", – цитата из книги.

Когда-нибудь вы задумывались о том, что за люди создали такие знаменитые телепроекты, как "Монти Пайтон", "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Сайнфелд", "Новенькая" или "Закусочная Боба"? Откуда у них столько оптимизма, чувства юмора, наблюдательности и безграничного таланта? Книга Мишеля Сакса "Ковыряясь в мёртвой лягушке: мастер-классы от королей комедийной поп-культуры" даст ответы на эти вопросы. В ней – 15 эксклюзивных интервью с топовыми комедийными писателями, которые не боялись нарушать правила. 

"До дня рождения Пушкина осталось 100 рублей"

"Многие удивляются, что я считаюсь писателем: одна дама мне так и сказала – мол, такую чушь я напишу в полпинка. Однако, попробовав, застопорилась", – цитата из книги.

Ещё один наполненный юмором сборник рассказов от Диляры Тасбулатовой. В книге "До дня рождения Пушкина осталось 100 рублей" – новые юмористические зарисовки из жизни сограждан, где найдётся место и абсурду, и сюрреализму. Иллюстрации для сборника создал выдающийся художник из Киева Матвей Вайсберг.

"Дневник стюардессы. Часть 2. Новые истории, после которых вы поменяете представление о работе бортпроводника"

"Запашистые рейсы на Баку, летние зубодробильные Антальи, ночные Мурмански и Иркутски. Все-все-все проблемные рейсы были твои. И вот, получая свой наряд в очередной Бишкек или Ростов-на-Дону, вставал перед дилеммой: уволиться сейчас или терпеть, пока не откажет психика? Впрочем, терпеть было ради чего. Через полгода новичкам обещали первую загранкомандировку", – цитата из книги.

Если вы скучаете по небу, перелётам и дальним странам, можно поднять себе настроение чтением тематических рассказов. Книга Елены Зотовой "Дневник стюардессы" о том, что происходит на высоте десять тысяч метров, в запретных для пассажира зонах аэропортов, в кабине пилота и за другими закрытыми дверями. Автор семь лет работала бортпроводницей и теперь представляет вашему вниманию захватывающие истории из-под облаков.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

1.04.2021 18:01
- гость -

Кто что читал из этого?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:55
Такой день. Уголовные дела против алтайских политиков и голый "забег" в центре Барнаула 0
23:40
Песков заявил, что перемещение российских войск не должно волновать другие страны 0
23:20
В барнаульском зоопарке родились пятеро козлят 0
22:59
В Алтайском крае стало больше миллионеров и миллиардеров 0
22:41
В полиции объяснили, почему активизировались телефонные мошенники 0
22:18
Полицейский застрелил девять лошадей в Горном Алтае 0
21:55
В России предложили носить маски на постоянной основе 0
21:38
Перед задержанием Стелла Штань выступила с докладом перед главой Алтайского края 0
21:14
Россия не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО 1
20:55
Стартовала продажа билетов на спектакли театра Вахтангова в Барнауле 0
20:32
Молодой житель Алтайского края получил 17,5 года колонии за убийство двух человек 0
20:11
Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира 2
19:55
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 0
19:33
Государственные субсидии на подключение газа могут вырасти до 50 тысяч рублей 0
19:09
Стеллу Штань и Николая Бушкова исключили из "Единой России" 4
18:56
Владимир Жириновский не станет завещать тело науке 0
18:45
Бесплатное и качественное. Алтайский думец провел встречу с барнаульскими студентами 0
18:34
Депутата АКЗС Николая Бушкова обвинили в незаконной рубке леса 0
18:13
Четверых взрослых и ребёнка эвакуировали во время пожара в Барнауле 0
17:51
Педагог уволилась после "двойки" на лбу ученицы 2
17:37
Стелле Штань предъявили обвинение в крупном мошенничестве 9
17:24
Новые газопроводы появятся в 22 населённых пунктах Алтайского края 2
17:11
В Барнауле открылся ещё один мобильный комплекс вакцинации от ковида 0
16:59
Барнаульцам вернули газ после аварии на газопроводе 0
16:45
Чтение с улыбкой: семь смешных книг к первому апреля и не только 1
16:29
Прокуратура проверит алтайскую ферму, заполненную трупами животных 1
16:13
Владимир Рыжков пойдёт на выборы в Мосгордуму 7
15:58
Более 9,1 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:44
Власти прокомментировали задержание представителя губернатора в АКЗС 19
15:29
Почти 14 млн рублей направили на противопаводковые мероприятия в Барнауле 0
15:14
Приставы ищут ребёнка в Алтайском крае, чтобы вернуть матери 3
14:59
Россиян предостерегли от поездок за границу 2
14:44
В Барнауле устранили аварию на газопроводе 2
14:31
Стало известно, когда начнутся первые отправки призывников к местам службы 0
14:19
Авария на газопроводе в Барнауле оставила без газа 212 частных домов 0
14:05
Алтайские учителя отказываются прививаться от коронавируса 44
13:55
Весенних цветов нежность. В Японии распустилась сакура 3
13:44
Диетолог назвала оптимальную температуру питьевой воды 0
13:33
Персонал завода эвакуировали из-за порыва на газопроводе в Барнауле 0
13:23
Счёт идёт на минуты. Как быстро и точно распознать инсульт: инфографика 3
13:10
В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России 0
12:57
Более 5 тысяч заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае за несколько часов 1
12:43
Мошенник едва не украл 1,5 млн рублей у 85-летней жительницы Барнаула 10
12:30
12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
12:15
Власти Барнаула объяснили, как завхоз стал директором лицея 20
12:02
СК проверит полицейских, которые держали таксиста с инсультом в наркодиспансере Рубцовска 11
11:53
Банк выплатит 300 тысяч рублей штрафа за СМС жителю Алтайского края 14
11:40
В России ввели минимальную розничную цену на сигареты 3
11:29
14 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 6
11:16
Какие дороги восстановят в Барнауле в 2021 году? Карта ремонта 18

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.