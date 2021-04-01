Чтение с улыбкой: семь смешных книг к первому апреля и не только

Слышали выражение, что смех продлевает жизнь? Это не просто фигура речи. В первый день апреля, праздник розыгрышей и веселья, amic.ru и сеть магазинов "Читай-город" напомнят вам, почему смеяться – это не просто здорово, но и полезно.

Во-первых, при смехе вы задействуете мышцы лица, шеи, гортани и груди – это помогает им оставаться в тонусе, что, в свою очередь, укрепляет овал лица.

Во-вторых, в процессе искреннего хохота также работают мышцы пресса и спины: небольшая, но очень приятная тренировка.

В-третьих, открытие и изучение зеркальных нейронов доказывает, что эмоции заразительны. Фраза "поделись улыбкою своей – и она к тебе не раз ещё вернётся" действительно работает: смехом и хорошим настроением мы можем напрямую влиять на атмосферу в обществе и улучшать микроклимат любого коллектива.

А чтобы поводов улыбнуться было больше, "Читай-город" подготовил семь отличных книг с интересным юмором.

"Без дураков"

"Вадим Викторович был не глуп, но мыслями своими сильно прерывист и перескакивал с одной на другую, как блоха, пытаясь найти самую главную, и терял в этих поисках и все второстепенные", – цитата из книги.

Новая книга Максима Шарапова "Без дураков" – это сборник наблюдений автора за окружающим его миром. Подарит читателю разные эмоции: будет над чем задуматься, погрустить, задаться вопросами и, конечно, посмеяться от души. В этой книге всё как в жизни, и без дураков не обходится.

"Непосредственный человек"

"Я был убеждён (и остаюсь при этом убеждении), что два любящих друг друга человека вовсе не обязаны разделять на двоих все мечты и устремления, но кошмары-то у них должны быть общие", – цитата из книги.

Заведующий кафедрой английской литературы живёт самой обыкновенной жизнью. Но только до тех пор, пока его жизнью не заинтересуется остроумный и крайне наблюдательный писатель Ричард Руссо. Тогда появляются гомерически смешные образы, в человеческой природе обнаруживается масса уникальных особенностей, а рядовой колледж в Пенсильвании становится полон приключений. "Непосредственный человек" – это испытания и катастрофы, роковые красотки, драки с коллегами, забастовка организма и даже казнь гуся. Впрочем, хорошим людям и приятным событиям место в ней тоже найдётся.

"Понаехавшая"

"В женский разговор он не встревал принципиально, берёг нервную систему", – цитата из книги.

История покорения столицы провинциальной героиней может быть написана в разных жанрах, но Наринэ Абгарян удалось рассказать её с теплотой и искренней любовью. Даже неизбежные неудачи вызывают желание улыбнуться и понимающе кивнуть, тем более что уже на следующей странице ситуация меняется к лучшему. Это смешные, странные, свободные и непредсказуемые истории из лихих девяностых. Одна обычная "понаехавшая" и большой город Москва, в котором что ни день, то приключения.

"БеспринцЫпные чтения. От А до Ч"

"Выпускник музыкальной школы взял инструмент и сыграл... Так сыграл, что весь шумящий поток людей застыл, как Нева зимой. Варя смотрела на замерших людей и понимала: её папа волшебник. Настоящий", – цитата из книги.

"БеспринцЫпные чтения" – это необычный литературно-театральный перформанс, который состоялся уже более сотни раз. Рассказы знаменитых авторов звучали в исполнении Константина Хабенского, Ингеборги Дапкунайте, Данилы Козловского, Сергея Гармаша и других не менее известных людей. Самые яркие и запоминающиеся представлены в сборнике "БеспринцЫпные чтения. От А до Ч" от Наринэ Абгарян и Александра Боровского. Это книга, которая заговорит с вами десятком разных голосов и, скорее всего, улучшит настроение.

"Ковыряясь в мёртвой лягушке: мастер-классы от королей комедийной поп-культуры"

"Я не эксперт в сфере юмора. Я не думаю, что хоть кто-то может себя так назвать. Если тебя что-то смешит, то это хорошая шутка. Но если я в чём-то в жизни уверен, так это в том, что мы живём в Золотой век комедии", – цитата из книги.

Когда-нибудь вы задумывались о том, что за люди создали такие знаменитые телепроекты, как "Монти Пайтон", "Офис", "Парки и зоны отдыха", "Сайнфелд", "Новенькая" или "Закусочная Боба"? Откуда у них столько оптимизма, чувства юмора, наблюдательности и безграничного таланта? Книга Мишеля Сакса "Ковыряясь в мёртвой лягушке: мастер-классы от королей комедийной поп-культуры" даст ответы на эти вопросы. В ней – 15 эксклюзивных интервью с топовыми комедийными писателями, которые не боялись нарушать правила.

"До дня рождения Пушкина осталось 100 рублей"

"Многие удивляются, что я считаюсь писателем: одна дама мне так и сказала – мол, такую чушь я напишу в полпинка. Однако, попробовав, застопорилась", – цитата из книги.

Ещё один наполненный юмором сборник рассказов от Диляры Тасбулатовой. В книге "До дня рождения Пушкина осталось 100 рублей" – новые юмористические зарисовки из жизни сограждан, где найдётся место и абсурду, и сюрреализму. Иллюстрации для сборника создал выдающийся художник из Киева Матвей Вайсберг.

"Дневник стюардессы. Часть 2. Новые истории, после которых вы поменяете представление о работе бортпроводника"

"Запашистые рейсы на Баку, летние зубодробильные Антальи, ночные Мурмански и Иркутски. Все-все-все проблемные рейсы были твои. И вот, получая свой наряд в очередной Бишкек или Ростов-на-Дону, вставал перед дилеммой: уволиться сейчас или терпеть, пока не откажет психика? Впрочем, терпеть было ради чего. Через полгода новичкам обещали первую загранкомандировку", – цитата из книги.

Если вы скучаете по небу, перелётам и дальним странам, можно поднять себе настроение чтением тематических рассказов. Книга Елены Зотовой "Дневник стюардессы" о том, что происходит на высоте десять тысяч метров, в запретных для пассажира зонах аэропортов, в кабине пилота и за другими закрытыми дверями. Автор семь лет работала бортпроводницей и теперь представляет вашему вниманию захватывающие истории из-под облаков.