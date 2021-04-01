Стало известно, когда начнутся первые отправки призывников к местам службы

Первые отправки призывников к местам прохождения военной службы начнутся с 15 апреля, рассказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Центрального военного округа генерал-майор Александр Линьков.

"Первые отправки граждан к местам прохождения военной службы спланированы с 15 апреля 2021 года", – доложил генерал-майор в разговоре с РИА Новости.

Он добавил, что вызов граждан в военкоматы на мероприятия по призыву будет производиться только через вручение повесток "и никак иначе".

По данным агентства, отправка новобранцев в армию будет проходить в отдельных арендованных вагонах с выполнением дезинфекционных мероприятий.

Напомним, что с 1 апреля в России стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. За этот период в войска призовут 134 650 граждан в возрасте от 18 до 27 лет.