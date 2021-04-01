Владимир Рыжков пойдёт на выборы в Мосгордуму

Оппозиционный политик Владимир Рыжков, избиравшийся в Госдуму от Алтайского края, в этом году планирует участвовать в выборах в Мосгордуму, сообщают "Открытые медиа".

Рыжков рассказал изданию, что планирует претендовать на мандат Мосгордумы от партии "Яблоко" по Гагаринскому округу (№37), который появился после смерти вице-спикера от КПРФ Николая Губенко.

По словам политика, он также не исключает варианта, что будет баллотироваться и в Госдуму.

"Выдвижение по одномандатному округу в Мосгордуму не исключает возможности участия в выборах в Госдуму по списку партии", – пояснил Рыжков.

Напомним, на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года Рыжков баллотировался по одномандатному округу в Алтайском крае и стал одним из лидеров по тратам на избирательную кампанию. Она обошлась в 3 412 160 рублей, из них 1,5 млн было собственных средств, 1,9 млн – частные добровольные пожертвования. Несмотря на это, пройти в парламент ему не удалось.

Владимир Рыжков родился 3 сентября 1966 года в Рубцовске. Получил высшее образование (исторический факультет). В 1991 году был назначен секретарём администрации Алтайского края в ранге заместителя главы администрации края.

Депутат Госдумы четырёх созывов (в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах). В последний раз избирался по Барнаульскому (одномандатному) округу.

В 2006 стал сопредседателем ныне зарегистрированной политической партии "РПР-ПАРНАС". В 2013 году вышел из партии. Профессор ГУ "Высшая школа экономики".