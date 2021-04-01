Владимир Рыжков пойдёт на выборы в Мосгордуму

Оппозиционный политик Владимир Рыжков, избиравшийся в Госдуму от Алтайского края, в этом году планирует участвовать в выборах в Мосгордуму, сообщают "Открытые медиа".
Рыжков рассказал изданию, что планирует претендовать на мандат Мосгордумы от партии "Яблоко" по Гагаринскому округу (№37), который появился после смерти вице-спикера от КПРФ Николая Губенко.
По словам политика, он также не исключает варианта, что будет баллотироваться и в Госдуму.
"Выдвижение по одномандатному округу в Мосгордуму не исключает возможности участия в выборах в Госдуму по списку партии", – пояснил Рыжков.
Напомним, на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года Рыжков баллотировался по одномандатному округу в Алтайском крае и стал одним из лидеров по тратам на избирательную кампанию. Она обошлась в 3 412 160 рублей, из них 1,5 млн было собственных средств, 1,9 млн – частные добровольные пожертвования. Несмотря на это, пройти в парламент ему не удалось.
Владимир Рыжков родился 3 сентября 1966 года в Рубцовске. Получил высшее образование (исторический факультет). В 1991 году был назначен секретарём администрации Алтайского края в ранге заместителя главы администрации края.
Депутат Госдумы четырёх созывов (в 1993, 1995, 1999 и 2003 годах). В последний раз избирался по Барнаульскому (одномандатному) округу.
В 2006 стал сопредседателем ныне зарегистрированной политической партии "РПР-ПАРНАС". В 2013 году вышел из партии. Профессор ГУ "Высшая школа экономики".
Комментарии
Ну, землячки, начинайте исходить на желчь.
И куда он только уже не ходил.
гнать либераста поганой метлой!
какой он нафиг оппозиционный чего он наопозиционил? Сидит на жоперовно изображает оппозицию типа?
Политический труп всплыл, мож аборигешку в помощники пристроит будут вместе либерастничать!
Приспособлениц беспринципный- и все дела, только языком молоть.
Ну, землячки, начинайте исходить на желчь.
Да не - порадуемся за него - денюжков бюджетных урвет, поди нехуже любого единоросса...