Педагог уволилась после "двойки" на лбу ученицы

В Башкирии уволилась учительница, которую уличили в том, что она поставила "двойку" не в дневник, а на лбу первоклассницы. Об этом сообщает портал Kazanfirst.
"Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребёнка, – уточнили в региональной прокуратуре. – Педагог уволена из школы по собственному желанию".
Напомним, девочка нарушала дисциплину во время урока рисования, а когда учительница решила поставить ей "неуд" в альбом, выяснилось, что у ребёнка его нет.
Тогда педагог проявила изобретательность и выбрала лицо школьницы в качестве альтернативы.
Комментарии
Думаю, не первую такую двойку она залепила. Потому потом школу и ненавидят.
Фингал под глазом такой учительнице. Мнят такие себя вершителями судеб.