Педагог уволилась после "двойки" на лбу ученицы

В Башкирии уволилась учительница, которую уличили в том, что она поставила "двойку" не в дневник, а на лбу первоклассницы. Об этом сообщает портал Kazanfirst.

"Своими действиями педагог нарушила права учащейся, требования законодательства об образовании, должностной инструкции и унизила честь ребёнка, – уточнили в региональной прокуратуре. – Педагог уволена из школы по собственному желанию".

Напомним, девочка нарушала дисциплину во время урока рисования, а когда учительница решила поставить ей "неуд" в альбом, выяснилось, что у ребёнка его нет.

Тогда педагог проявила изобретательность и выбрала лицо школьницы в качестве альтернативы.