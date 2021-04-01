В Барнауле открылся ещё один мобильный комплекс вакцинации от ковида

В Барнауле начал работу третий мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Его разметили в посёлке Южном по адресу ул. Чайковского, 21. Комплексы у торговых центров "Весна" и "Пионер" также продолжат работу, сообщает пресс-служба мэрии.

Все площадки работают с 10:00 до 18:00. Поставить прививку можно без предварительной записи и без прикрепления к поликлинике. При себе нужен паспорт, полис и снилс.

С начала массовой вакцинации в край поступило 124 тысячи доз вакцины. На сегодня в регионе прививаются 92,2 тыс. человек, а 66,1 тыс. – привиты уже полностью.

Чтобы остановить распространение коронавируса и сформировать иммунную прослойку, в крае планируют привить чуть более миллиона граждан.