По пути с айти: как стать программистом, если у тебя гуманитарный склад ума

Многие считают, что добиться успеха в IT-индустрии могут только технари. Физика, математика, информатика – это базовые науки, которые изучают будущие айтишники. Но цифровые технологии доступны и творческим людям с гуманитарным складом ума. Например, если они будут учиться в компьютерной академии "Шаг", куда можно прийти с любым уровнем подготовки.

Если вы молоды, азартны и мечтаете покорить сферу IT, в компьютерной академии научат, как это сделать. Но среди студентов "Шага" нередки случаи, когда и взрослые люди кардинально меняют профессиональную область и добиваются успеха. Тем более что в компьютерной академии преподают IT-специалисты, работающие в крупных высокотехнологичных компаниях. Поэтому теория очень тесно связана с практикой.

"Абитуриенты компьютерной академии часто спрашивают о направлении обучения. Какой курс выбрать, какая профессия наиболее востребована и кому больше платят? Но, как правило, хорошо платят тем, кто становится профессионалом – независимо от сферы. Лучше выбирать направление, опираясь на свои увлечения, навыки, склонности и опыт", – говорят представители академии.

Чтобы вы могли лучше познакомиться с учебными направлениями, 10 апреля в 12:30 компьютерная академия "Шаг" приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс. Тема мероприятия "Как стать web-разработчиком?".

В программе мастер-класса:

десять главных инструментов web-разработчика;

семь причин, почему стоит всё бросить и заняться web-разработкой;

сколько зарабатывают web-программисты;

кто такой front-end и back-end разработчик;

десять технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься разработкой web-сайтов;

как стать web-разработчиком: пошаговая инструкция;

зачем сайту SEO-продвижение.

Предварительная регистрация обязательна, количество мест ограниченно. Регистрация по телефону 8 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347