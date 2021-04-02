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Десять олимпийских чемпионов приедут в Барнаул на первый за 40 лет турнир по боксу

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Столица края в мае этого года примет чемпионат России среди юниоров. Объясняем, почему это круто

Фото: Екатерина Смолихина

Чемпионат России по боксу среди юниоров (17-18 лет) пройдёт в Барнауле с 6 по 14 мая 2021 года. На первенство приедут около сотни спортсменов и тренеров со всей страны, а также десять всемирно известных олимпийских чемпионов. По словам организаторов, состязаний столь высокого уровня по боксу в Алтайском крае не проводили около 40 лет. Рассказываем, почему нельзя пропустить чемпионат, как на него можно будет попасть и кто из звёзд бокса приедет на Алтай.

Почему соревнования пройдут именно в Барнауле?

Чемпионат среди юниоров – второй по значимости турнир по боксу в России. Обычно его проводят в крупных городах страны: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В декабре 2020-го специалисты Федерации бокса России решили, что в этом году соревнования для разнообразия должны пройти за пределами Урала. Выбор пал на Барнаул, где до этого уже много лет проходит другой престижный турнир – "Великий бой на великом Алтае".

"Для нас это огромное событие. Мы хотели провести первенство России в Барнауле уже много лет. Такого шоу не было ещё в Алтайском крае. К нам приедут в гости действительно лучшие из лучших спортсменов со всей страны. Турнир покажут по телевидению. Мы ожидаем, что соревнования дадут толчок развитию спорта в регионе", – уверен руководитель Федерации бокса в Алтайском крае Армен Тоноян.

Кто приедет на турнир?

320 спортсменов и около 300 тренеров из 53 регионов страны. Спортсмены будут выступать в десяти весовых категориях. Каждому участнику для победы в своей категории нужно будет выиграть пять боёв. Как утверждают организаторы, на Алтай приедут лучшие из лучших молодых российских боксёров. Победители и призёры первенства в Барнауле войдут в состав ближайшего резерва национальной сборной команды России по боксу среди мужчин, которой предстоит представлять страну на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Алтайский край в первенстве страны будут представлять несколько бойцов. Кто именно – пока неизвестно. По словам Армена Тонояна, у местных спортсменов есть все шансы побороться за медали в весовых категориях 52, 56, 60 килограммов.

Где пройдёт турнир и как на него можно будет попасть?

Все бои состоятся в "Титов-Арене". Сегодня в Алтайском крае это единственная спортивная площадка, где возможно проводить турниры уровня чемпионатов России. Вход на арену во время турнира будет бесплатным. Организаторы чемпионата готовят болельщикам много сюрпризов: световые шоу, выступление рок-групп, а 8 мая – бесплатную полевую кухню. Те зрители, кто не попадут на турнир, смогут посмотреть все бои по кабельному каналу "Бокс-ТВ".

А кто из олимпийских чемпионов приедет на Алтай?

Пока неизвестно. Точный список VIP-гостей станет известен к началу мая. Как пояснил Армен Тоноян, однозначно на турнир прилетят минимум десять олимпийских чемпионов – легенды мирового спорта. Они привезут в Барнаул свои медали и чемпионские пояса. На время состязаний в холле "Титов-Арены" установят специальную фотозону и любой желающий сможет сделать совместный снимок с любым из олимпийских чемпионов.

"Мероприятие продлится девять дней. Уверен, что приезд таких именитых гостей даст толчок для развития бокса в Алтайском крае. Дети смогут пообщаться с чемпионами во время мастер-классов. Также мы хотим показать гостям нашу природу и свозить их в горы", – пояснил Тоноян.

Во сколько краю обойдётся проведение чемпионата?

В 20 миллионов рублей. Половину из этих средств выделят из регионального бюджета, а остальные затраты возьмёт на себя Федерация бокса Алтайского края. По словам министра спорта региона Алексея Перфильева, помимо чемпионата по боксу, в мае на Алтае пройдёт этап Кубка мира по гребле. В Барнаул приедет руководство Министерства спорта страны и глава ведомства Олег Матыцин. Поэтому, уверен Перфильев, важно показать, что Алтайский край способен проводить турниры самого высокого масштаба. Тогда есть шанс, что Барнаулу доверят принять чемпионат Европы по боксу.

"Для нас этот будет проверкой на прочность. Мы должны сделать так, чтобы большие спортивные форумы проводились в нашем регионе каждый год. Деньги – вторичное. Их всегда можно найти. Главное, чтобы у организаторов был блеск в глазах делать соревнования на "вау". Тогда жители Алтайского края будут гордиться своим регионом", – считает Алексей Перфильев.

Когда в последний раз в Барнауле проводили такой престижный турнир по боксу?

В 1979 году. Тогда на Алтае проходил всесоюзный турнир среди спортивных сообществ: "Спартак", "Динамо", ЦСКА и так далее. Турнир проводили во Дворце спорта и зрелищ в течение нескольких дней. Все трибуны арены – а они вмещают около четырёх тысяч человек – были заполнены полностью.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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