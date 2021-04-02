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Число звонков о детском насилии на телефон доверия выросло в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Специалисты детского телефона доверия в Алтайском крае рассказали, кто чаще всего обращается к ним за помощью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Число сообщений о жестоком обращении с несовершеннолетними на детский телефон доверия в Алтайском крае увеличилось на 15% за последние три года. Об этом в ходе родительского собрания в режиме онлайн сообщила руководитель службы Ирина Агальцова. По ее словам, звонки поступали от соседей, педагогов, родственников, которые стали свидетелями физического или психологического насилия над детьми.

Но главными клиентами службы по-прежнему остаются подростки в возрасте 12-16 лет. От них только в 2020 году поступило более 20,7 тысячи обращений. Чаще всего детей волновали вопросы взаимоотношения с противоположным полом, конфликты со сверстниками, а также проблемы самопринятия. Немало звонков и по вопросам конфликтов с родителями.

Обращаются на детский телефон доверия и родители, которые не могут найти общий язык с подростками. А дети жалуются, что родители их не понимают.

"Родителям в условиях высокой занятости сложно выделить время для детей. Продлёнки, секции, отсутствие дома тёплых взаимоотношений приводят к тому, что подросткам 10-12 лет не хватает эмоционального контакта с родителями. Особенно если появляется младший ребёнок, старший зачастую ощущает недостаток внимания. Ему кажется, что его любят меньше, чаще ругают. Он начинает чувствовать себя ненужным. Но всё можно исправить разговорами по душам, лаской и поддержкой", – дал рекомендации родителям специалист службы детского телефона доверия Александр Колов.

Напомним, детский телефон доверия работает в Алтайском крае с 2010 года. За это время на семь телефонных линий поступило более 280 тысяч звонков. Экстренную психологическую помощь в службе на условиях полной анонимности и конфиденциальности оказывают 20 психологов. Если вам нужна помощь, вы можете в любое время позвонить по номеру: 8-800-2000-122.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.04.2021 10:17
гость

А во времена моего детства 70-е, все этих людей ( психологов и остальных спецов) заменял ремень.

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