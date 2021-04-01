Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

Причиной для выдвижения послужил "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном чеченском крае".

Президент международного информационного Нобелевского Центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что соответствующую заявку подали, предположительно, представители Норвегии.

Ранее сообщалось, что движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. По словам автора инициативы Петтера Эйде, BLM стало "очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью" и привлекло внимание к этой теме во всём мире.

Позднее депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул на Нобелевскую премию мира бывшего президента США Дональда Трампа. Политик обратил внимание, что Трамп – первый американский лидер за последние 30 лет, при котором страна не начинала войн.