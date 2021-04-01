В полиции объяснили, почему активизировались телефонные мошенники

Неэффективная работа служб безопасности банков стала одной из главных причин роста телефонных мошенничеств, пишет РИА Новости со ссылкой на данные полиции Москвы.

"Одной из основных причин, способствующих (телефонным мошенничествам, – прим. ред.), является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что службы безопасности кредитных организаций вместо полноценных проверок попросту фиксируют эти операции и направляют в правоохранительные органы. Также имеют место и факты разглашения сотрудниками банковской тайны и утечки данных клиентов.