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В полиции объяснили, почему активизировались телефонные мошенники

, ИА "Амител"
В этом есть вина служб безопасности банков
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Неэффективная работа служб безопасности банков стала одной из главных причин роста телефонных мошенничеств, пишет РИА Новости со ссылкой на данные полиции Москвы.

"Одной из основных причин, способствующих (телефонным мошенничествам, – прим. ред.), является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что службы безопасности кредитных организаций вместо полноценных проверок попросту фиксируют эти операции и направляют в правоохранительные органы. Также имеют место и факты разглашения сотрудниками банковской тайны и утечки данных клиентов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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