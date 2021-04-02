55-летняя Элизабет Хёрли предстала на фото совсем без одежды

Британская актриса, фотомодель и продюсер Элизабет Хёрли полностью разделась на сеновале, чтобы сделать красивый снимок для подписчиков в Instagram.

Звезда фильмов "Ослеплённый желаниями" и "Виктор" не забыла нанести макияж и уложить волосы. Большинство фанатов оказались в восторге от того, как выглядит 55-летняя англичанка.

Некоторые из них вспомнили, как Хёрли ранее рассказывала, что фотографии для Instagram Элизабет делает её 18-летний сын, и понадеялись, что на этот раз в роли фотографа выступил кто-то другой.