55-летняя Элизабет Хёрли предстала на фото совсем без одежды

Британская актриса, фотомодель и продюсер Элизабет Хёрли полностью разделась на сеновале, чтобы сделать красивый снимок для подписчиков в Instagram.
Звезда фильмов "Ослеплённый желаниями" и "Виктор" не забыла нанести макияж и уложить волосы. Большинство фанатов оказались в восторге от того, как выглядит 55-летняя англичанка.
Некоторые из них вспомнили, как Хёрли ранее рассказывала, что фотографии для Instagram Элизабет делает её 18-летний сын, и понадеялись, что на этот раз в роли фотографа выступил кто-то другой.
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Комментарии
как в последний раз
ЭМЯБТ
Шикарная женщина!
Xeрнли Xрeнли... Хёрли?
Без обработки фото бы себя показала. А так вон весь инстаграм и другие соцсети забиты стареющими бабами с размыленными фильтрами лицами...
2.04.2021 08:54
- гость -
Ну Антон же клюнул. И другие клюнут.
Вдул бы даже чисто из уважения.
Если вдруг все это фотошопы
очень красивая женщина , точно говорю... на сеновале очень романтично
2.04.2021 09:21
- гость - Ну Антон же клюнул. И другие клюнут.
Антон просто знает толк в зрелых женщинах )))
PS Элизабет всегда была хороша собой и в 55 явно ещё прекрасна, прекрасна для своего возраста. И для этого на "рисованное фото" смотреть необязательно
А мне тут подвернулась под руку Monicа Bellucci. Смотрим аватарку
Моника всегда была коровушкой с красивым лицом. А Лиза всегда куколка. Но от возраста не уйти. Моника ваша вся обвисла, а Лиз - подтянута и спортивна.
Можно посмотреть ее случайные фото без грима и фильтров. Там совершенно другое лицо, не говоря уже о коже. Но фанатам виртуала этого не понять.
И Элизабет и Моника обе секси, просто разные.
11:24- гость - Моника всегда была коровушкой… Моника ваша вся обвисла
Ага, срочно обиделся за Монику и давай её защищать. Какой же ты наивный и глупенький… Уж в этом отношении она не требует защиты…
Новая аватарка с Bellucci из фильма «Малена» неожиданно установилась…
Алмазов, Моника есть на свете только одна - Левински
Что-то возник вопрос: "А обязательно показывать известных голых актрис?" Ведь есть тысячи красивых обнаженным телом девушек (интернет вам в помощь), которые тоже мечтают показать себя на страницах амика. Или в показе горячих фото известных актрис на амике есть какой-то потаенный смысл?
Влагалище не видно(((
2.04.2021 15:48
Ханыга
Вот это потеря потерь! )))
PS Главное чтобы нос чувствовал и не ошибался