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В Барнауле задержали любителя "обнести" магазины и ломбарды

, ИА "Амител"
Всего он наворовал почти на 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Несколько представителей магазинов бытовой техники и электроники в Алтайском крае написали заявления в полицию о кражах. Также к правоохранителям обратились сотрудники продуктовых магазинов и ломбардов. 

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий за короткий промежуток времени сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель краевой столицы без постоянного места работы", – рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили причастность задержанного к пяти эпизодам, среди которых две кражи, совершённые в магазинах электронной и бытовой техники, и три грабежа в ломбарде и продуктовых отделах. Похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. Стоимость нанесённого ущерба составила почти 100 тысяч рублей. 

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 

Ранее сообщалось, что случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.04.2021 11:04
гость

по суду получит в три раза больше... чем Стелла Штань)))

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