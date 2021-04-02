В Барнауле задержали любителя "обнести" магазины и ломбарды

Несколько представителей магазинов бытовой техники и электроники в Алтайском крае написали заявления в полицию о кражах. Также к правоохранителям обратились сотрудники продуктовых магазинов и ломбардов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий за короткий промежуток времени сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель краевой столицы без постоянного места работы", – рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили причастность задержанного к пяти эпизодам, среди которых две кражи, совершённые в магазинах электронной и бытовой техники, и три грабежа в ломбарде и продуктовых отделах. Похищенное он продавал, а деньги тратил на личные нужды. Стоимость нанесённого ущерба составила почти 100 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что случаи хищения крышек тепловых камер, водопроводных и канализационных люков участились в Барнауле. С начала года городские службы выявили по меньшей мере 29 таких инцидентов.