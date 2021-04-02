Диетолог развеял популярные мифы о причинах полноты

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург развеял миф о существовании такого понятия как "широкая кость". По его словам, это не более чем извиняющее обстоятельство.

Как объяснил специалист, масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела. Нередко человек начинает верить в некие "цифры" идеального веса и пытается похудеть. Если это не получается, то он начинает срываться и в такой ситуации проще поверить в особенности строения костной ткани, рассказал Гинзбург в эфире радио Sputnik.

Также диетолог обратил внимание на ещё одно популярное обоснование полноты – медленный метаболизм, то есть низкий расход энергии. Таким людям действительно сложнее похудеть, чем тем, кто расходует энергию быстро или способен оперативно переключаться с накопления энергии на расход.

Диетолог назвал самый простой способ стимулировать метаболизм – обеспечивать полноценный сон или расширять двигательную активность.