Количество желающих заработать на инвестсчетах в Алтайском крае удвоилось

Количество желающих заработать на инвестиционных счетах среди жителей Алтайского края выросло вдвое. Как рассказал глава регионального управления налоговой службы Юрий Куриленко на пресс-конференции 1 апреля, в 2020 году заявления на инвестиционный налоговый вычет написали 1,3 тысячи человек, когда в 2019-м году это число равнялось 588.

Как пишет "Толк", индивидуальный инвестиционный счёт представляет собой альтернативу накоплениям на депозитах в банке. Его владельцы могут получить налоговый вычет – 13% от суммы на инвестсчёте, но не более чем с 400 тысяч или 52 тысяч рублей вычета в год. При этом сумму вычету можно получить при условии, если она не превышает размер НДФЛ, оплаченного гражданином за год.

Человек может разместить на инвестиционном счёте 1 млн рублей. Но вычет он получит с 400 тысяч. На следующий год он добавляет, например, ещё 600 тысяч, и ещё с 400 тысяч может получить вычет 13%", – объяснила начальник отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС Ирина Смирнова.

При этом Куриленко отметил, что не все граждане знают о необходимых условиях для вычета. В частности, деньги должны пролежать на счёте не менее трёх лет, его закрытие лишит права на выплаты, а уже полученные деньги придётся вернуть.