В Новоалтайске обнаружили четыре случая незаконного подключения к газу

Специалисты алтайского филиала "Газпром межрегионгаз Новосибирск" в марте 2021 года выявили в Новоалтайске четыре факта самовольного подключения к газовым сетям. Суммарный ущерб, причинённый поставщику газа, превысил 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

Всего в Алтайском крае и Республике Алтай с начала 2021 года выявлено девять фактов нелегального потребления газа. Сумма ущерба превышает 600 тысяч рублей. Все незаконные врезки устранены, по фактам нарушений составлены соответствующие акты, материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения административных и уголовных дел, уточнили в компании.

Напомним, что за несанкционированные врезки в газовые сети и незаконное потребление газа предусмотрены административные штрафы (ст. 7.19 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 158 УК РФ). Тем, кто ранее был привлечён к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП, за повторное самовольное подключение к газовым сетям грозит уголовная ответственность по ст. 215.3 УК РФ (до восьми лет лишения свободы). Кроме административного либо уголовного наказания, нарушители обязаны возместить причинённый поставщику газа ущерб и оплатить расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.