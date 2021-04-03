"Бегите, глупцы". Трилогию "Властелин колец" покажут в Барнауле в формате IMAX

Отреставрированную версию культовой трилогии Питера Джексона "Властелин колец" покажут в Барнауле в формате IMAX. Это следует из расписания, опубликованного на сайте сети "Киномир".

Так, "Братство кольца" выйдет 15 апреля, "Две крепости" – 22 апреля, "Возвращение короля" – 29 апреля.

В Барнауле покажут именно 4К версию франшизы, выпущенную студией Warner Bros. на Blu-ray вместе с фильмами трилогии "Хоббит" в конце 2020 года. За реставрацию картин лично отвечал режиссёр Питер Джексон. Теперь, по словам постановщика, все фильмы двух трилогий, первая из которых выходила в 2001-2003 годах, выглядят так, будто они вышли в кинотеатрах сейчас.

Напомним, первая часть трилогии – "Властелин колец: Братство кольца" – вышла на экраны в 2001 году. Франшиза имела большой финансовый успех, а также взяла 17 "Оскаров" из 30 номинаций.