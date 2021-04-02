Четверть россиян вынуждены работать во время отпуска

Четверть опрошенных россиян (25,5%) вынуждены выходить на работу из отпуска по требованию руководства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на производителя CRM для бизнеса "Мегаплан".

Почти половина опрошенных указали, что им выходить на работу из отпуска приходится редко, 16,2% респондентов вообще не думают о работе и спокойно отдыхают, а 9,2% успешно передают свои обязанности коллегам.

Оплату за работу во время отпуска не получают 47,2% опрошенных. В 23,7% случаев работодатель выплачивает компенсацию за один трудовой день. Частичную оплату получают 21,2%, а 7,9% получили в качестве оплаты за сверхурочную работу часть своих отпускных.

В опросе приняли участие 1,8 тыс. сотрудников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что 20 марта в России начал действовать закон, расширяющий право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в приоритетном порядке и в удобное для них время.