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Четверть россиян вынуждены работать во время отпуска

, ИА "Амител"
Отдыхает, вообще не думая о работе, лишь каждый шестой соотечественник
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Четверть опрошенных россиян (25,5%) вынуждены выходить на работу из отпуска по требованию руководства. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на производителя CRM для бизнеса "Мегаплан".

Почти половина опрошенных указали, что им выходить на работу из отпуска приходится редко, 16,2% респондентов вообще не думают о работе и спокойно отдыхают, а 9,2% успешно передают свои обязанности коллегам.

Оплату за работу во время отпуска не получают 47,2% опрошенных. В 23,7% случаев работодатель выплачивает компенсацию за один трудовой день. Частичную оплату получают 21,2%, а 7,9% получили в качестве оплаты за сверхурочную работу часть своих отпускных. 

В опросе приняли участие 1,8 тыс. сотрудников и руководителей компаний малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что 20 марта в России начал действовать закон, расширяющий право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в приоритетном порядке и в удобное для них время.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.04.2021 13:00
гость

Вот как закончил ВУЗ в 99г так в отпуске ни разу не был! Официально конечно по бумагам отпуск есть - а толку ?? Сходишь в отпуск - потеряешь ипотеку, или дети к школе не соберуться!

2.04.2021 13:02
Человек

Капитализм .

2.04.2021 13:29
- гость -

5 лет без отпуска и не хочу

2.04.2021 13:33
- гость -

13-00
Меняйте работу
Это рабство какое то

2.04.2021 13:47
- гость -

кто на кого учился, типа из серии - сижу на работе и думаю где денег заработать?
сами виноваты

2.04.2021 15:02
Иsтина

Меня пытались во время отпуска привлечь к работе....
Только проблема в том, что я обычно где то далеко.... Уже теперь привыкли.

2.04.2021 13:00 гость и 2.04.2021 13:29 - гость -
А у вас получается вся жизнь ради работы?

2.04.2021 15:17
- гость -

Я работаю на себя. Захотела-вообще на работу не пошла. Захотела-взяла себе неделю выходных. Но когда есть такая необходимость, то и в выходные выхожу и вечером могу часиков до 9 задержаться. И утром к 6 часам приехать. Вот и к кому мне себя отнести? К тем кто ходит в отпуск или к тем, кто нет? И кстати, даже во время отдыха в Крыму была на связи и поработала. Не в ущерб отдыху, но денег подзаработала

2.04.2021 16:02
- гость -

15:17 Проститу...?

2.04.2021 16:38
- гость -

А других вариантов у вас нет?
Только одним местом умеете зарабатывать?

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