СМИ: телеведущий Кирилл Гусев станет главой исполкома барнаульского отделения ЕР

Главой исполнительного комитета барнаульского отделения "Единой России" станет телеведущий канала "Катунь 24" Кирилл Гусев. Об этом сообщает "Политсибру" со ссылкой на собственные источники в политических кругах.

Свою карьеру в партии Гусев начал ещё в молодёжном отделении – "Молодой Гвардии". Также телеведущий занимал пост председателя молодёжного парламента Алтайского края, а сейчас курирует некоторые партийные проекты.

Нынешний глава исполкома Антон Целевич объяснил свой уход возникшим шансом для карьерного роста. При этом он не уточнил, куда именно собирается уйти, лишь заметив, что новое место работы будет связано с политикой только косвенно.

По информации газеты "Вечерний Барнаул", Целевич займёт пост заместителя председателя комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула.