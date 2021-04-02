Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Российская певица Светлана Лобода заразилась COVID-19. В четверг, 1 апреля, она сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Как она рассказала в своём Instagram, пять дней назад она почувствовала недомогание и у неё появились симптомы простуды.
"К сожалению, вирус не щадит никого, и даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности я оказалась в числе заболевших", – подчеркнула певица.
Из-за коронавируса Лобода решила перенести на 16 апреля один из своих концертов в Москве, который должен был состояться 3 апреля.
Напомним, что в марте коронавирусную инфекцию выявили у телеведущего Ивана Урганта. Несмотря на это, Первый канал решил не отменять "Вечерний Ургант" и шоумен работал дистанционно.
Комментарии
я подозревал, что она давно чем-то больна!?
наверное неимоверно большими губами
а кто это вообще?
а кто это вообще?
______________
"песни" шепчет
"К сожалению, вирус не щадит никого"
А ты че не из мяса что ли сделана?
2.04.2021 13:03
- гость -
а кто это вообще?
Подруга альфа-самца из Рамшнайна.