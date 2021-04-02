Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Российская певица Светлана Лобода заразилась COVID-19. В четверг, 1 апреля, она сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.

Как она рассказала в своём Instagram, пять дней назад она почувствовала недомогание и у неё появились симптомы простуды.

"К сожалению, вирус не щадит никого, и даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности я оказалась в числе заболевших", – подчеркнула певица.

Из-за коронавируса Лобода решила перенести на 16 апреля один из своих концертов в Москве, который должен был состояться 3 апреля.

Напомним, что в марте коронавирусную инфекцию выявили у телеведущего Ивана Урганта. Несмотря на это, Первый канал решил не отменять "Вечерний Ургант" и шоумен работал дистанционно.