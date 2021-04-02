Глава Бийска Александр Студеникин 2 апреля отозвал заявление об отставке. О том, что он уходит со своего поста, Студеникин сообщил на заседании городской думы 30 марта. Тогда депутаты поставили ему "неуд" за работу по итогам 2020 года. Почему мэр изменил решение и нет ли здесь нарушения закона – читайте в разборе amic.ru.

Как Студеникин объяснил своё "возвращение"?

Глава города отметил, что заявление об отставке ему стоило подать раньше – ещё в декабре 2020 года, и оценка, данная ему депутатами, справедлива. Все те проблемы, с которыми столкнулся Бийск, остаются. Это провалы в реализации проектов по благоустройству города, некачественная уборка снега, вывоз мусора и т. д. Но, по мнению Студеникина, город нельзя бросать "в переходный период".

Как выяснилось, об отставке Студеникин заранее не предупредил губернатора края Виктора Томенко. Они встретились накануне, 1 апреля. По словам мэра, глава региона призвал его закончить начатую работу, урегулировать все вопросы. Мэр принёс извинения губернатору за "поспешность" и заявил, что продолжит работу и сохранит за собой кресло.

А разве так можно было? Сначала подал заявление, потом – отозвал?

Да, Трудовой кодекс здесь на стороне работника. Именно таким статусом обладает Студеникин в отношении гордумы, которая утвердила его по итогам конкурса в 2017 году. У работника, подавшего заявление об увольнении, есть 14 дней, чтобы передумать и забрать документ. Сам же Студеникин, уходя, и вовсе сказал, что будет работать до 31 мая, чтобы депутаты могли найти ему замену. Кроме того, на внеочередное заседание дума не собиралась, то есть отставку формально утвердить не успела. Поэтому и здесь с юридической стороны всё чисто.

И что сказал мэр по поводу своего "камбэка"?

Он обратил внимание, что многие горожане в соцсетях стали просить его не уходить. Появилась даже петиция в поддержку Студеникина. "Сложный выбор. Говорят: уходя – уходи. В обществе настроение раскола. Нам и городу не нужен раскол. Чтобы Бийск развивался, в городе должна быть стабильность. Я принял решение отозвать своё заявление об уходе с поста… Я уверен, что основная часть населения любит, ценит свой город и хочет жить в нашем прекрасном благодатном крае. Спасибо всем. Работаем", – высказался мэр.

Мог градоначальник остаться из-за сентябрьских выборов в Госдуму и АКЗС?

Конечно. Бийск – достаточно оппозиционный город: стоит только посмотреть, как здесь прошли выборы в местную гордуму в 2017 году. Поэтому перед большой кампанией-2021, когда выбирать одновременно будут депутатов Госдумы и АКЗС, создавать неопределённость и безвластие во втором по величине городе в крае – ни к чему. Вполне возможно, что "возвращение" Студеникина продиктовано ещё и этим обстоятельством.

Когда у него заканчивались бы полномочия?

У Студеникина контракт действует до сентября 2022 года, до конца созыва Бийской гордумы. После выборов БГД будет запущен новый конкурс. Очевидно, что Студеникин с большой долей вероятности всё-таки доработает оставшиеся полтора года.

А "контратаку" на депутатов, "подтолкнувших" его к отставке, он предпринял?

Да. Несмотря на то, что мэр признал справедливость упрёков в свой адрес, он не преминул воспользоваться моментом и покритиковать бийских депутатов. "Почему сегодня депутаты могут не посещать заседания в думе? Почему люди не участвуют в голосовании, в принятии бюджета? Почему вы не идёте в АКЗС? Эти вопросы я вам задавал, я хочу, чтобы горожане знали, что сегодня не всё зависит от администрации", – сказал Студеникин.