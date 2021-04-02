Врачи продолжили делать операцию, несмотря на пожар в кардиоцентре Приамурья

Кардиохирурги не стали прерывать срочную операцию на сердце, несмотря на пожар в кардиоцентре Благовещенска. У здания загорелась крыша. Локализовать огонь удалось на площади 1,6 тыс. квадратных метров.

Как сообщает Telegram-канал Mash, операцию остановить уже невозможно. Из здания сейчас эвакуировали около 100 человек, из которых 68 – пациенты. Вызволять оставшихся медиков начнут после того, как врачи закончат операцию.

Напомним, что 31 марта специалисты ГУ МЧС назвали причину пожара в торговом центре "Ткацкий" в Горно-Алтайске. По версии экспертов, возгорание началось из-за аккумулятора мобильного телефона, который лежал в одном из киосков на втором этаже. Пройдённая огнем площадь тогда составила около 1 тысячи квадратных метров.