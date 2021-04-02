Какие ещё странные заявления делал мэр Бийска, который "уходил" в отставку

Мэр Бийска Александр Студеникин отозвал своё заявление об отставке через два дня после того, как публично заявил, что покидает пост главы города. Решение остаться он наукограда объяснил тем, что встретился с губернатором Виктором Томенко, который пообещал ему поддержку со стороны краевых властей. История с "уходом" Александра Студеникина стала поводом для шуток в соцсетях. Мы решили вспомнить другие странные заявления и поступки, которыми запомнился Студеникин за три с половиной года работы главой наукограда.

Рассказал на ТВ об уникальном нанофонаре, который один освещает весь Бийск

Да-да, вы не ослышались. В феврале 2019 года Александр Студеникин дал интервью телеканалу ОТР, где похвастался о том, как развивается Бийск. В начале беседы ведущая рассказала, что перед интервью собственный корреспондент ОТР в Бийске поинтересовался у жителей об изменениях, произошедших в наукограде за последние годы. Выяснилось, что в наукограде практически всё идеально, а у населения нет претензий к работе местной администрации. Особенно похвалили команду Студеникина за то, что при нём в городе перестали отключать фонари по вечерам. Ведущая спросила у мэра, как удалось этого добиться, а Студеникин рассказал, как ведущие научные умы Бийска полтора года разрабатывали уникальный нанофонарь, который способен освещать весь центр наукограда.

"В городе Бийске на протяжении уже многих лет работают два кластера: один – биофармацевтический, другой – полимерно-композитный. Одно из предприятий выпускает трубы из стеклопластика. Где-то, наверное, год назад разговорились, и руководство этого предприятия предложило: давайте мы сделаем опоры из стеклопластика, но не обычные, а с подсветкой. Теперь это визитная карточка города, эти опоры", – пояснил Студеникин.

Рассказал, что в Бийске идеальные дороги

В том же интервью на ОТР глава наукограда рассказал всей стране, что в Бийске настолько прекрасные дороги, что в ближайшие годы их не нужно будет ремонтировать. Ведущая, сославшись на мнение бийчан, отметила, что если работы в таком темпе будут продолжены, то в наукограде в ближайшие годы могут быть вообще лучшие дороги в России.

"Мы будем к этому стремиться", – с улыбкой сказал градоначальник.

Дважды переболел коронавирусом

Александр Студеникин в ноябре 2020 года дважды переболел коронавирусом в течение одного месяца. Причём тесты показывали положительный результат как раз накануне важных совещаний у губернатора Виктора Томенко. На них должны были обсуждать проблемы наукограда. В итоге Студеникин руководил городом дистанционно, и не делал никаких заявлений в СМИ о том, как протекала его болезнь. Видимо, в лёгкой форме.

Напомним, что 30 марта депутаты городской думы Бийска неудовлетворительно оценили работу Александра Студеникина в 2020 году. После этого мэр решил добровольно уйти в отставку. Сам он назвал такое решение "обдуманным и взвешенным". В своём заявлении Студеникин попросил освободить его от должности не позднее 31 мая 2021 года. Однако утром 2 апреля мэр сообщил, что изменил своё решение и отозвал заявление.