Депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных справороссов Александр Терентьев провёл приём граждан по личным вопросам. Среди жалоб, с которыми население обратилось к парламентарию, – неоднократное повышение цен на сжиженный газ, некачественное водоснабжение и др. Общение прошло в дистанционном режиме – по телефону, информирует сайт реготделения "Справедливой России – За правду".

Житель Бурлинского района обратился к Терентьеву за помощью и попросил разъяснить ситуацию по неоднократному за последнее время повышению цен на сжиженный газ. Только в марте этого года стоимость голубого топлива подскочила сразу на 85 рублей за баллон: с 500 до 585 рублей. К слову, параллельно с увеличением стоимости уменьшается объём наполнения баллонов.

Депутат Госдумы подготовит официальные запросы в краевое УФАС и региональное управление по госрегулированию цен и тарифов, чтобы прояснить причины резкого удорожания и принять меры по недопущению взрывного роста стоимости сжиженного газа. Кроме того, Терентьев намерен обратиться к руководителю фракции в АКЗС Александру Молотову, чтобы тот поднял данный вопрос на сессии краевого парламента.

Очередной сигнал о некачественном водоснабжении во время личного приёма поступил из села Беленького Угловского района. Проблемы всё те же: критический износ оборудования (водонапорная башня), ржавая вода, перебои с напором. Депутат по итогам разговора подготовил официальные запросы в управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, региональное Министерство строительства ЖКХ, а также главе района. Если это не поможет, он намерен обращаться в другие инстанции, чтобы решить проблему.

Кроме того, Александр Терентьев пообещал помочь жительнице Павловского района. Несмотря на то, что женщина – лауреат многочисленных наград, имеет грамоты и благодарности от местного до районного уровня, она не может получить звание "Ветеран труда Алтайского края". Главный аргумент властей – отсутствие региональных наград. Парламентарий пообещал исправить несправедливость с помощью депутатов-эсеров в АКЗС и заверил, что в ближайшее время этот вопрос будет решён положительно.