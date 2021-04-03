"Страшненько, убогонько". Градсовет одобрил расширение поликлиники на Потоке

К зданию поликлиники городской больницы № 3, расположенной на Потоке, планируют пристроить одноэтажный корпус. 1 апреля проект обсуждали на градостроительном совете. По мнению экспертов, в Барнауле поликлиники и больницы – в дефиците. А потому, чтобы не "разбрасываться" землёй и бюджетными деньгами, лучше строить корпус в два-три этажа. Архитекторы, разработавшие проект, с этим мнением соглашаются. Вот только корпус будут строить на средства госбюджета, и финансирования на многоэтажное здание не хватает.

"Потеряем рубли"

Новый корпус разместят вдоль ул. 80-й Гвардейской Дивизии, на участке площадью 1,37 га. По словам главного архитектора института "Алтайгражданпроект" Евгения Башкирова, у здания будет скатная кровля, фасады отделаны керамическим гранитом. Корпус по проекту объединят с существующим зданием поликлиники, сделают несколько входов с подъёмниками для маломобильных групп населения.

"Территория больницы достаточно большая. Основной проект размещён на небольшой части участка, свободную площадь предполагается оставить под дальнейшее развитие", – отмечает Евгений Башкиров.

Однако, по мнению экспертов градсовета, было бы эффективнее и рациональнее сразу построить один большой корпус. Тем более что население Потока увеличивается, и потребность в соцучреждениях растёт.

"Поток – это территория комплексного устойчивого развития, район реновации. Население кратно возрастёт. Мы ещё не дожили до такой ситуации, когда у нас избыток площадей в больнице. Не критичное увеличение стоимости (если повысить этажность здания, – прим. ред.), потом будем тратить тот же бюджет, но в иных размерах", – говорит главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

С ним соглашается и архитектор Сергей Боженко: "Мы сэкономим копейку, а потом потеряем рубли".

Проект многоэтажной пристройки изначально и рассматривали в Минздраве, объясняет Евгений Башкиров. Но после того как финансирование урезали, несколько этажей пришлось сократить.

"Заказчик убедил нас, и мы согласились, что этот объём – то, что им надо. Простой, достаточно экономичный", – отмечает архитектор.

Он также добавляет: проект одноэтажного корпуса уже прошёл строительную экспертизу (а потому градсовет носит формальный характер). В 2017 году, когда "Алтайгражданпроект" и приступил к разработке корпуса, земля под больницей находилась в зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Объекты в этой зоне не нужно было согласовывать с градостроительным советом. А потому проект сразу отправили на проверку экспертам.

Однако в 2019 году в Барнауле приняты новые правила землепользования и застройки. И зону Ж-3 заменили на ОД-2 (зона смешанной и общественно-деловой застройки), строительство в которой возможно только после градсовета.

"Сейчас проект выполнен, и рабочая документация передана заказчику", – отмечает Башкиров.

Что решил градсовет?

По мнению Сергея Боженко, для персонала обслуживать одноэтажное здание удобно (нет лифта, лестниц и других препятствий, – прим. авт.). Поэтому он предлагает согласовать проект, хоть и сожалеет о таком решении.

"С одной стороны, жалко, что распластанный объём, не очень экономное использование территории. Но поскольку функция лечебная, с одноэтажным проектом можно согласиться. Тем не менее в городе по-прежнему дефицит мест в поликлиниках и больницах, проблема острая. Не уверен, что она не решится в ближайшее время", – говорит он.

В качестве альтернативного решения проблемы он предлагает проектировщикам предусмотреть усиление фундамента: в этом случае больница сможет провести реконструкцию нового корпуса и надстроить ещё пару этажей.

"Нужно рассчитать фундамент на большие нагрузки. Мы сплошь и рядом сталкиваемся с пристройками, надстройками на существующих зданиях. Надо об этом подумать. Из доклада стало понятно, что интересы заказчика ставят выше, чем интересы Барнаула, а городу нужны дополнительные места в поликлиниках", – считает Сергей Боженко.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко предлагает предусмотреть дополнительные пешеходные переходы и убрать "карман" для парковки автомобилей на ул. Петра Сухова, чтобы не загружать перекрёсток.

"Страшненько, убогонько, но надо принимать", – предлагает Носенко.

В результате проект согласовали, однако рекомендовали проектировщикам всё-таки сделать фундамент более прочным.