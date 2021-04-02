Повышение пенсий коснётся более 78 тысяч жителей Алтайского края

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению увеличились на 3,4 %. Это повышение затронет 78,3 тыс. жителей Алтайского края, пишет официальный сайт региона.

"В зависимости от вида пенсии прибавка составила в среднем от 159 до 467 рублей в месяц. Таким образом, средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению после индексации составляет 10 322 рубля. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросла в среднем до 16 тысяч рублей. Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, увеличились в среднем до 43 тысяч рублей. Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, после индексации увеличилась в среднем до 31 тысячи рублей", – уточнили в отделении ПФР по Алтайскому краю.

Выплачивать проиндексированные пенсии в соответствии с обычным графиком доставки начнут уже с 3 апреля.

Ранее сообщалось, что из бюджета Пенсионного фонда на индексацию социальных пенсий выделено 12,8 млрд рублей. Повышение коснулось более 3,9 млн человек.