Федерация шахмат Алтайского края назвала имена чемпионов Сибири до 9 лет

Первенство Сибири по шахматам финишировало в Барнауле. В нём приняли участие 65 мальчиков и 28 девочек из 10 регионов Сибири. К сожалению, шахматисты Алтайского края не дотянули до пьедестала.

Турнир девочек выиграла Настя Масленникова, набравшая 8,5 очка из 9. Серебряную и бронзовую медали получили сестры Абасовы из Томской области – Аделина стала второй, а Дарина – третьей. Дарья Лохматова из Камня-на-Оби финишировала на четвёртой строчке итоговой таблицы с результатом 6,5 очка из 9. Также стоит отметить Алису Кремневу из Бийского района – чемпионка края набрала 5,5 очка в девяти партиях и заняла шестое место.

В турнире мальчиков после девяти туров Игорь Макеев и Эртине Херел из Республики Тыва набрали по 7,5 очка. В итоге золото получил Игорь, который обыграл своего соперника в середине турнира. Бронзовую медаль взяла Полина Новгородцева из Красноярского края, которая, посоветовавшись с тренером, решила сыграть в турнире мальчиков. Лучший результат среди шахматистов Алтайского края показал Саша Кузнецов. Он набрал 6 очков из 9 и занял десятое место.

"Алтайский край остался за чертой призёров, а это значит, что подготовка спортсменов станет более серьёзной. У нас есть две юные шахматистки – Даша Лохматова и Алиса Кремнева, – готовые уже сегодня на равных бороться в округе за самые высокие места. Совсем немного не хватило Саше Кузнецову для попадания в число призёров. Омар Кадиров, который на 1-2 года младше своих соперников по турниру, сумел набрать 5 очков из 9 возможных. Если он продолжит упорно работать, то через пару лет ему будет по силам побороться за победу в окружном первенстве", – рассказал Артём Поломошнов, президент Федерации шахмат Алтайского края.

Также во время турнира в Барнауле был проведён всероссийский семинар для спортивных судей по виду спорта "шахматы". Руководителем семинара стал спортивный судья всероссийской категории, лектор СКК РШФ, международный арбитр Александр Шааб из Новокузнецка. В семинаре приняли участие 18 шахматных судей: 17 – представляли Алтайский край и один – Новосибирскую область. Это значит, что в скором времени Алтай получит новых квалифицированных шахматных судей.