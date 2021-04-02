Почти 8,8 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8792 – до 4 563 056 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1764 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+708) и Московской области (+601). Алтайский край (+94) на 2 апреля занимает 21-ю строчку списка.

Выздоровели за весь период 4 196 251 человек, в том числе 9832 – за последние сутки.

Скончались ещё 400 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 99 633 летальных случая.