Порядка 7 тыс. заявлений на приём в первый класс подали в Алтайском крае

В Алтайском крае началась запись в первые классы на новый учебный год. В регионе уже подали почти 7 тыс. заявлений.

В первые часы приёма родители направили более 3 тыс. обращений, а по итогам первого дня зарегистрировано 6,8 тыс. заявлений.

"2 апреля в Барнауле подали около 4500 заявлений, в Бийске – более 700, в Новоалтайске – более 400, в Рубцовске – 280 заявлений. Также обращения поступили из районов края. При этом большинство заявок, 76%, поступило через портал образовательных услуг, еще 24% – через специалистов муниципальных органов управления образованием", – говорится в сообщении официального сайта Алтайского края.

Несмотря на то, что предпринимались попытки DDoS-атак на электронную систему, сейчас приём заявлений идёт в штатном режиме.

Подать заявление можно четырьмя способами:

в электронном виде через портал образовательных услуг Алтайского края;⠀⠀

при личном обращении родителей в школу (в соответствии с графиком работы образовательной организации);

почтой (заказным письмом с уведомлением);⠀

через электронную почту школы (отсканированный документ с бумажного носителя или фотография с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов).⠀⠀

Возникающие вопросы можно задать по телефону горячей линии Минобрнауки 8(3852) 20-64-44. Более подробную инструкцию можно найти в материале amic.ru.