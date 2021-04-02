Александр Гинцбург заявил, что победить пандемию к осени не победить

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что победить пандемию коронавируса к осени невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны мы можем сделать вакциноуправляемым, это вполне реально, такая цель стоит, и я уверен, что мы её достигнем", – сказал Гинцбург.

Ранее Гинцбург предрёк массовое заражение COVID-19 среди домашних и сельскохозяйственных животных на следующем этапе пандемии коронавируса. По его словам, в течение года человечество защитят с помощью хороших вакцин, однако к этому моменту будут заражены домашние животные.