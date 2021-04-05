Двум тысячам жителей Алтайского края могут отключить газ за долги

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" начал уведомлять неплательщиков Алтайского края о возможном отключении от газоснабжения. На данный момент уведомление о предстоящей приостановке подачи газа получили две тысячи должников, сообщила пресс-служба "Газпром межрегионгаз Новосибирск".

"Поставщик вправе приостановить подачу газа через 20 дней после направления абоненту уведомления об отключении. Непроживание по адресу, нежелание или отказ в получении данного уведомления не снимает ответственности с пользователей газа", – рассказали в компании.

Отмечается, что приостановка подачи газа – крайняя мера воздействия, которой всегда предшествует разъяснительная работа. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством СМС-сообщений, рассылают уведомления о задолженности, предупреждения об отключении, досудебные претензии. И только если уведомительные меры воздействия не приносят результата, подача газа приостанавливается. Чтобы вновь пользоваться газом, абоненту необходимо оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и подключению.

Как ранее сообщал amic.ru, с апреля по декабрь 2020 газовики не отключали должников, не начисляли и не взимали пени за просрочку платежей. Но с 1 января 2021 года закончилось действие моратория, введённого постановлением правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 424. По действующему законодательству, основанием для приостановления газоснабжения служит отсутствие оплаты или неполная оплата потреблённого газа в течение двух месяцев подряд.

Пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере – 1/130 ставки рефинансирования.